تشكيل إنبي - تغيير وحيد أمام الزمالك.. وكابو وترواري في الهجوم

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 18:12

كتب : FilGoal

فريق إنبي

أجرى أحمد عبد المنعم "كشري" تغييرا وحيدا في تشكيل إنبي أمام الزمالك في لقاء الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويبدأ يوسف لبيب أساسيا بدلا من محمد ناصر في خط وسط الفريق البترولي عن تشكيل اللقاء الماضي.

وخسر إنبي أمام المصري بنتيجة 2-0 في الجولة الماضية.

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وجاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد كالوشا – خالد رضا – محمد حامد

الوسط: علي فوزي - أحمد يوسف – يوسف لبيب – محمد حمدي

الهجوم: مصطفى شكشك – رفيق كابو – إريك تراوري

وعلى دكة البدلاء يتواجد: عبد الرحمن سمير - مروان صحراوي – عبد الرحمن عماد – أحمد العجوز – مصطفى دويدار – صلاح زايد – محمد عبد العاطي – محمد ناصر – أحمد نادر حواش

ويحتل إنبي المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة بعد تلقي خسارتين وتعادل.

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 6 نقاط من أول جولتين.

تشكيل إنبي في الدوري الدوري المصري الزمالك
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