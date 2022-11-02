استعدادا لمواجهة بلجيكا.. طارق حامد وحجازي يقطعان معسكر اتحاد جدة في دبي

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 18:04

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد وحمد الله

اتفق الثنائي الدولي المصري طارق حامد وأحمد حجازي على موعد مغادرة معسكر فريق اتحاد جدة من أجل الالتحاق بمنتخب مصر.

ويستعد مننتخب مصر لمواجهة بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري في ملعب جابر الأحمد في إطار استعدادات الأخير لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وحسبما ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية فإن حجازي وطارق حامد اتفقا مع إدارة الاتحاد على مغادرة معسكر الفريق في مدينة دبي بعد أسبوع واحد من انطلاقه.

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ويخوض نادي اتحاد جدة معسكرًا خارجيًا في دبي بداية من 5 نوفمبر الجاري حتى 28 من الشهر ذاته في ظل توقف منافسات الدوري السعودي حتى نهاية كأس العالم.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة خلف الشباب المتصدر برصيد 22 نقطة.

وسبق وأن التقى منتخب مصر مع بلجيكا أربع مرات وديا من قبل، وفاز الفراعنة ثلاث مرات وخسروا مرة وحيدة فقط.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة في المونديال بجوار كل من كندا والمغرب وكرواتيا.

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