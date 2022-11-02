كرة يد - الاتحاد المصري يكشف جدول ثمن نهائي كأس مصر للرجال

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 17:56

كتب : FilGoal

الأهلي مع سبورتنج - كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد جدول مباريات ثمن نهائي كأس مصر للرجال.

وتقام كافة مباريات ثمن النهائي يوم 5 من شهر فبراير المقبل عقب منافسات كأس العالم.

ويلعب سبورتنج حامل اللقب أمام الشمس على ملعب سبورتنج في السادسة مساء الأحد الخامس من فبراير.

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بينما يحل الأهلي ضيفا على الجزيرة على ملعب اتحاد الشرطة في نفس التوقيت.

كما يلعب الزمالك خارج ملعبه أمام الزهور في السادسة مساء أيضا على ملعب نادي الزهور.

وجاءت مباريات ثمن النهائي كالآتي:

سبورتنج × الشمس (6 مساء)

طلائع الجيش × الترسانة (4 عصرا)

سموحة × هليوليدو (6 مساء)

الأولمبي × البنك الأهلي (6 مساء)

العبور × هليوبوليس (6 مساء)

الجزيرة × الأهلي (6 مساء)

المعادي × الطيران (8 مساء)

الزهور × الزمالك (6 مساء)

وتقام منافسات كأس العالم منتخبات للرجال في الفترة من 11 إلى 29 يناير المقبل.

وتلعب البطولة في دولتي بولندا والسويد بمشاركة 32 منتخبا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات كرواتيا وأمريكا والمغرب.

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