تشكيل الزمالك - شلبي أساسي لأول مرة.. وعمر جابر ظهير أيسر أمام إنبي

دفع جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بـ مصطفى شلبي في التشكيل الأساسي لفريقه أمام إنبي.

مصطفى شلبي النادي : الزمالك الزمالك

ويلعب الزمالك ضد إنبي في المباراة المقدمة من الجولة الرابعة للدوري المصري، والتي تقام بملعب المقاولون العرب.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يشارك فيها مصطفى شلبي بشكل أساسي مع الزمالك منذ انضمامه للفريق الأبيض قادما من إنبي.

ويشارك عمر جابر في مركز الظهير الأيسر، في ظل إصابة أحمد فتوح.

بينما يلعب الثنائي عمرو السيسي ومحمد أشرف "روقا" في وسط الملعب، ويجلس زكريا الوردي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغنى – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثى

الوسط: محمد أشرف – عمرو السيسى – سيد عبد الله

الهجوم: أحمد زيزو - سيف الجزيرى – مصطفى شلبي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحي - مصطفى الزناري - حاتم سكر - عبد الله جمعة - زكريا الوردي - يوسف إبراهيم - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود عبد الرازق "شيكابالا"