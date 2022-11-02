الدرجة الثانية - القناة يواصل تصدر مجموعة القاهرة.. والجونة منفردا على رأس مجموعة الصعيد

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 17:39

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

واصل القناة تصدر ترتيب مجموعة القاهرة فيما انفرد الجونة على رأس مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية.

وأقيمت اليوم الأربعاء مباريات الجولة الرابعة من مجموعتي القاهرة والصعيد.

وفاز القناة على زد بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما انتصر الجونة على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف.

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وجاء نتائج مجموعة القناة كالآتي:

واصل القناة تصدره لجدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بعد الفوز على زد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل أكرم عبد ربه هدفين ومحمد نور للقناة وسجل لـ زد مصطفى سلطان ومحمد طلعت.

فيما تعادل بتروجت مع منتخب السويس سلبيا

وفاز الاتصالات على وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد سجل محمد حمبوزو هدفين وياسر زحلق هدف.

بينما تعادل كهرباء الإسماعيلية مع السكة الحديد بهدف لكل فريق.

وانتصر إيسترن كومباني على النصر بهدف مصطفى ابراهيم.

وتفوق العبور على الإعلاميين بهدف محمد عصام.

وخسر المستقبل سبورت من الترسانة بهدفين مقابل هدف.

وانهزم بورتو من الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف.

بينما جاءت نتائج مجموعة الصعيد كالآتي:

انتصر الجونة على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف، تقدم محمود بنزيمة للتعدين ثم أدرك أحمد حجي وأحمد ترك هدفي الجونة.

فيما تعادل شبان قنا مع أسمنت أسيوط بهدف لكل فريق، وأيضا تعادل ملوي مع المدينة المنورة بهدف لكل فريق.

وفاز لافيينا على الألومنيوم بهدف رجب مارو.

كما تعادل بترول اسيوط مع مصر للمقاصة بهدف لكل فريق، وتعادل كيما اسوان مع ديروط بهدفين لكل فريق

وفاز مركز شباب طامية على المنيا بهدفين مقابل هدف وعقب المباراة تقدم أمير عزمي مجاهد المدير الفني للمنيا باستقالته.

الجونة القناة الدرجة الثانية
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