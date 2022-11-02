مؤتمر صحفي لـ فيتوريا يعلن خلاله عن قائمة المنتخب

يعقد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرا صحفيا في تمام الخامسة من مساء غدا الخميس في مقر اتحاد كرة القدم.

ويعلن فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل معسكر منتخب مصر والقائمة المختارة من اللاعبين.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على إقامة معسكر المنتخب لفترة التوقف الدولي في نوفمبر على فترتين.

على أن تكون الفترة الأولى من يوم 7 إلى 11 نوفمبر الجاري بالقاهرة وتكون للاعبين المحليين مع استبعاد لاعبي الأندية المرتبطة بالمشاركات الإفريقية خلال تلك الفترة من الاختيارات.

بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين المرتبطين بالمشاركة في دوريات فرقهم حتى يومي 12 و13 نوفمبر.

بينما تنطلق الفترة الثانية لمعسكر منتخب مصر يوم 13 حتى 18 نوفمبر الجاري وتكون للقائمة النهائية المختارة من اللاعبين لودية بلجيكا المقرر إقامتها يوم 18 بالكويت.