يتبقى الزمالك وفيوتشر.. الأهلي يتلقى الهدف الأول مع كولر

تلقى الأهلي أول هدف في شباكه خلال مسابقة الدوري المصري للموسم الجاري 2022-2023.

ويلعب الأهلي أمام الداخلية في الجولة الثالثة من الدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب السويس الجديد.

وافتتح محمد شريف أهداف المباراة في الدقيقة 2 بعد عرضية من كريم فؤاد.

قبل أن يضيف حمدي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 6.

ثم سجل الداخلية الهدف الأول في الأهلي عن طريق فانوم ألفريد في الدقيقة 13 بعد متابعة لكرة مرتدة من يد محمد الشناوي حارس الأحمر.

وبذلك يتبقى في الدوري المصري فريقين فقط لم تسكن شباكهما أي أهداف حتى الآن وهما الزمالك وفيوتشر.

ويعد هذا الهدف هو الأول الذي يسكن شباك الأهلي رفقة مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

ولعب الأهلي مع كولر قبل لقاء الداخلية 5 مباريات لم يتلقى فيها أي أهداف.