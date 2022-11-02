يتبقى الزمالك وفيوتشر.. الأهلي يتلقى الهدف الأول مع كولر
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 17:30
كتب : FilGoal
تلقى الأهلي أول هدف في شباكه خلال مسابقة الدوري المصري للموسم الجاري 2022-2023.
ويلعب الأهلي أمام الداخلية في الجولة الثالثة من الدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب السويس الجديد.
وافتتح محمد شريف أهداف المباراة في الدقيقة 2 بعد عرضية من كريم فؤاد.
قبل أن يضيف حمدي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 6.
ثم سجل الداخلية الهدف الأول في الأهلي عن طريق فانوم ألفريد في الدقيقة 13 بعد متابعة لكرة مرتدة من يد محمد الشناوي حارس الأحمر.
وبذلك يتبقى في الدوري المصري فريقين فقط لم تسكن شباكهما أي أهداف حتى الآن وهما الزمالك وفيوتشر.
ويعد هذا الهدف هو الأول الذي يسكن شباك الأهلي رفقة مارسيل كولر المدير الفني السويسري.
ولعب الأهلي مع كولر قبل لقاء الداخلية 5 مباريات لم يتلقى فيها أي أهداف.
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