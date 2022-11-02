بهدفه في الداخلية.. محمد شريف يسجل لأول مرة في الدوري منذ 133 يوما

سجل محمد شريف مهاجم الأهلي هدفا لأول مرة في الدوري المصري منذ 133 يوما.

ويلعب الأهلي أمام الداخلية في الجولة الثالثة من الدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب السويس الجديد.

وافتتح محمد شريف أهداف المباراة في الدقيقة 2 بعد عرضية من كريم فؤاد.

ويعد الهدف هو الأول لمحمد شريف منذ أن سجل في غزل المحلة في الجولة 22 من الموسم الماضي.

ولعب بعدها محمد شريف 3 مباريات في الدوري لم يسجل خلالها، قبل أن يتعرض للإصابة ويغيب باقي الموسم.

على جانب آخر وصل كريم فؤاد لمشاركته رقم 3 في الأهداف، بعدما صنع هدفين وسجل آخر.

وصنع كريم فؤاد أمام الإسماعيلي والداخلية، وسجل هدفا في شباك الزمالك في السوبر المصري.