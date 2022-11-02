النجوم لـ في الجول: تم إبلاغنا بأحقيتنا في الحصول على 30 مليون جنيه من الإسماعيلي

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 17:05

كتب : حامد وجدي

إبراهيم حسن

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن تلقي ناديه حكما من لجنة الانظباط في الاتحاد المصري لكرة القدم بالحصول على 30 مليون جنيه من الإسماعيلي.

إبراهيم حسن

النادي : الاتحاد السكندري

النجوم
الإسماعيلي

وقال الطويلة لـ FiGoal.com: "تم إبلاقي بأحقية النجوم بالحصول على 30 مليون جنيه من الإسماعيلي في قضية إبراهيم حسن بالإضافة للفوائد".

وتابع "تم منح مهلة للإسماعيلي لمدة 30 يوما للسداد وإذا لم يسدد سيواجه عقوبة إيقاف القيد الشتوي مع لعب خمس مباريات خارج ملعبه بدون جماهير".

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وكان النجوم قد قام برفع دعوى قضائية ضد الإسماعيلي للمطالبة بالحصول على نسبة من بيع اللاعب للزمالك.

وكان إبراهيم حسن قد انتقل للزمالك قادما من الإسماعيلي في 2018.

ويلعب صاحب الـ 31 عاما حاليا في صفوف الاتحاد السكندري.

وبدأ الإسماعيلي موسمه الحالي بالهزيمة في أول جولتين أمام الأهلي وغزل المحلة.

إبراهيم حسن الإسماعيلي النجوم محمد الطويلة
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