مفاجأة سارة.. كييزا يعود لـ قائمة يوفنتوس لمواجهة سان جيرمان

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 16:30

كتب : FilGoal

كييزا

ظهر فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس في قائمة الفريق لمواجهة باريس سان جيرمان بعد غياب 11 شهرا.

وكان كييزا تعرض لقطع في الرباط الصليبي وغاب عن الفريق منذ يناير الماضي.

ويغيب مويس كين عن القائمة فيما يستمر غياب أنخيل دي ماريا بسبب الإصابة.

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وجاءت قائمة الفريق كالآتي:

حراسة المرمى: تشيزني - ماتيا بيرين - كارلو بينسوليو.

الدفاع: أليكس ساندرو - توماسو باربيري - فريدريكو جاتي - ليوناردو بونوتشي - دانييلي روجاني.

الوسط: مانويل لوكاتيلي - خوان كوادرادو - فيليب كوستيتش - فابيو ميريتي - أدريان رابيو - نيكولو فاجولي - باريتيشيا.

الهجوم: دوشان فلاهوفيتش - أركاديوش ميليك - ماتياس سوليه.

ويلتقي يوفنتوس مع باريس سان جيرمان في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال بعدما ودع منافسات البطولة.

ويصارع يوفنتوس مكابي حيفا على المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 3 نقاط متساوي مع متذيل المجموعة مكابي حيفا بالرصيد ذاته.

فيما يعتلي باريس سان جيرمان صدراة المجموعة برصيد 11 نقطة متساوي مع بنفيكا صاحب المركز الثاني.

كييزا يوفنتوس دوري أبطال أوروبا
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