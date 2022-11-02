تشكيل الداخلية - نصير ونجيب أساسيان أمام الأهلي.. وإريك على مقاعد البدلاء

أعلن رضا شحاتة تشكيل الداخلية لمواجهة الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويتواجد سيرجي إريك على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الداخلية جاء كالآتي:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: آلان كيمبابادي - محمد نجيب - محمد نصير - عبد العزيز سيد

الوسط: كليتشي شيميزين - محمود طلعت

أمامهما: كريستوفر جون - سمير فكري - فانوم ألفريد

الهجوم: حسين رجب

وتعادل الداخلية في المباراة الأولى مع طلائع الجيش دون أهداف، وخسر أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.