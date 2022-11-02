تشكيل الداخلية - نصير ونجيب أساسيان أمام الأهلي.. وإريك على مقاعد البدلاء
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 16:25
كتب : FilGoal
أعلن رضا شحاتة تشكيل الداخلية لمواجهة الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
ويتواجد سيرجي إريك على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل الداخلية جاء كالآتي:
حراسة المرمى: رضا السيد
الدفاع: آلان كيمبابادي - محمد نجيب - محمد نصير - عبد العزيز سيد
الوسط: كليتشي شيميزين - محمود طلعت
أمامهما: كريستوفر جون - سمير فكري - فانوم ألفريد
الهجوم: حسين رجب
وتعادل الداخلية في المباراة الأولى مع طلائع الجيش دون أهداف، وخسر أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.
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