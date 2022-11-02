تشكيل الداخلية - نصير ونجيب أساسيان أمام الأهلي.. وإريك على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 16:25

كتب : FilGoal

الداخلية

أعلن رضا شحاتة تشكيل الداخلية لمواجهة الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويتواجد سيرجي إريك على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الداخلية جاء كالآتي:

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حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: آلان كيمبابادي - محمد نجيب - محمد نصير - عبد العزيز سيد

الوسط: كليتشي شيميزين - محمود طلعت

أمامهما: كريستوفر جون - سمير فكري - فانوم ألفريد

الهجوم: حسين رجب

وتعادل الداخلية في المباراة الأولى مع طلائع الجيش دون أهداف، وخسر أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.

الأهلي الداخلية الدوري المصري
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