قائمة مانشستر يونايتد - غياب ثلاثي الهجوم وعودة لينديلوف لمواجهة سوسيداد

أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن قائمة فريقه التي ستتجه لإسبانيا من أجل مواجهة ريال سوسيداد.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ريال سوسيداد على ملعب أنويتا في الجولة السادسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وشهدت القائمة غياب كل من أنتوني مارسيال وانتوني بسبب استمرار تأديتهم للتدريبات الفردية في الكارينجتون بالإضافة لغياب جادون سانشو بسبب المرض.

وعاد فيكتور لينديلوف للقائمة بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب المرض.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:

الحراس: دافيد دي خيا - مارتن دوبرافكا - راديك فيتيك.

الدفاع: فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - تيريل مالاسيا - دييجو دالوت - لوك شو - أرون وان بيساكا.

الوسط: برونو فيرنانديز - كريستيان إريكسن - فريد - كاسيميرو - فاكوندو باليستري - دوني فان دي بيك - سكوت مكتومناي - زيدان إقبال.

الهجوم: كريستيانو رونالدو - ماركوس راشفورد - أنتوني إيلانجا - شولا شوريتيري - أليخاندرو جراناتشو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 15 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن سوسيداد صاحب الصدارة.

ويحتاج مانشستر يونايتد للفوز في المباراة من أجل الحصول على صدارة المجموعة.