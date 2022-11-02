قائمة مانشستر يونايتد - غياب ثلاثي الهجوم وعودة لينديلوف لمواجهة سوسيداد

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 16:17

كتب : FilGoal

احتفال فريق مانشستر يونايتد بالهدف أمام أرسنال

أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن قائمة فريقه التي ستتجه لإسبانيا من أجل مواجهة ريال سوسيداد.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ريال سوسيداد على ملعب أنويتا في الجولة السادسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وشهدت القائمة غياب كل من أنتوني مارسيال وانتوني بسبب استمرار تأديتهم للتدريبات الفردية في الكارينجتون بالإضافة لغياب جادون سانشو بسبب المرض.

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي - ستة تغييرات من كولر أمام الداخلية اختبر معلوماتك - عن أشهر لاعبي السنغال في كأس العالم سبورت: برشلونة يتفق بشكل مبدئي مع جورجينيو حجازي يستعيد ذكريات المشاركة في كأس العالم

وعاد فيكتور لينديلوف للقائمة بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب المرض.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:

الحراس: دافيد دي خيا - مارتن دوبرافكا - راديك فيتيك.

الدفاع: فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - تيريل مالاسيا - دييجو دالوت - لوك شو - أرون وان بيساكا.

الوسط: برونو فيرنانديز - كريستيان إريكسن - فريد - كاسيميرو - فاكوندو باليستري - دوني فان دي بيك - سكوت مكتومناي - زيدان إقبال.

الهجوم: كريستيانو رونالدو - ماركوس راشفورد - أنتوني إيلانجا - شولا شوريتيري - أليخاندرو جراناتشو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 15 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن سوسيداد صاحب الصدارة.

ويحتاج مانشستر يونايتد للفوز في المباراة من أجل الحصول على صدارة المجموعة.

مانشستر يونايتد ريال سوسيداد الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد – رودريجو مهاجم.. وفالفيردي يجاور مودريتش وكروس أمام سيلتيك مفاجأة سارة.. كييزا يعود لـ قائمة يوفنتوس لمواجهة سان جيرمان الشحات: لم أصدق أنني سأواجه ريال مدريد.. وحصلت على نصائح من لاعبي الأهلي أليجري يوجه اللوم لـ بوجبا بسبب العملية الجراحية نوير: خضعت لثلاث عمليات بسبب السرطان سابقا.. وموقف مشاركته في قطر إنزاجي: بعد مواجهة بايرن وبرشلونة.. مستعدون لأي فريق في ثمن النهائي ماني يرد على احتمالية مواجهة ليفربول في دوري الأبطال ضربة قوية لـ برشلونة.. الكشف عن مدة غياب كيسي
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد – رودريجو مهاجم.. وفالفيردي يجاور مودريتش وكروس أمام سيلتيك 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - الاتحاد المصري يكشف جدول ثمن نهائي كأس مصر للرجال 3 دقيقة | كرة يد
تشكيل الزمالك - شلبي أساسي لأول مرة.. وعمر جابر ظهير أيسر أمام إنبي 4 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - القناة يواصل تصدر مجموعة القاهرة.. والجونة منفردا على رأس مجموعة الصعيد 20 دقيقة | الدرجة الثانية
مؤتمر صحفي لـ فيتوريا يعلن خلاله عن قائمة المنتخب 21 دقيقة | منتخب مصر
يتبقى الزمالك وفيوتشر.. الأهلي يتلقى الهدف الأول مع كولر 29 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الكونفدرالية - نيجيليك (0) - (0) بيراميدز .. بداية اللقاء 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
غانا تدرس طلب تنظيم أمم إفريقيا 2025 مع نيجيريا وبنين 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس