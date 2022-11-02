اختبر معلوماتك - عن أشهر لاعبي السنغال في كأس العالم
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 16:10
كتب : محمود صلاح
هل تعلم من كان هداف السنغال في كأس العالم 2002؟
لأي مدى تعرف لاعبي منتخب السنغال؟
اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن تاريخ السنغال في كأس العالم.
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