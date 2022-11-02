اختبر معلوماتك - عن أشهر لاعبي السنغال في كأس العالم

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 16:10

كتب : محمود صلاح

ميتسو مع منتخب السنغال في 2002

هل تعلم من كان هداف السنغال في كأس العالم 2002؟

لأي مدى تعرف لاعبي منتخب السنغال؟

اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن تاريخ السنغال في كأس العالم.

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