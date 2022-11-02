تشكيل الأهلي - ستة تغييرات من كولر أمام الداخلية

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 16:09

كتب : FilGoal

فريق الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر تشكيل الأهلي لمواجهة الداخلية في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويغيب عن الأهلي كل من علي معلول وحسين الشحات بسبب الإصابة بنزلة برد.

ولن يتواجد عمرو السولية في المباراة بسبب إصابة خفيفة وفضل الجهاز الفني أن يؤدي اللاعب جلسات تدريب منفردة.

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بينما يتواصل غياب ديانج بسبب آلام في العضلة الخلفية.

ويغيب طاهر محمد طاهر بسبب حصوله على البطاقة الحمراء أمام الإسماعيلي.

وأخيرا، يغيب محمد عبد المنعم بسبب إجراء عملية جراحية في الأنف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد أشرف - ياسر إبراهيم - محمود متولي - أكرم توفيق

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد فخري

أمامهما: برونو سافيو - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد

خط الهجوم: محمد شريف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

علي لطفي - أيمن أشرف - رأفت خليل - محمد هاني - أحمد عبد القادر - شادي حسين - بيرسي تاو - أحمد نبيل كوكا - حسام حسن

وكان الأهلي فاز في أول مباراتين على الإسماعيلي وأسوان بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.

وتوج الأهلي الجمعة الماضية بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على الزمالك في ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي بهدفين دون رد.

وستنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

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