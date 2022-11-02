سبورت: برشلونة يتفق بشكل مبدئي مع جورجينيو

اتخد برشلونة خطوة جديدة بخصوص الحصول على خدمات جورجينيو لاعب تشيلسي الصيف المقبل.

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وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن ماتيو أليماني المدير الرياضي لـ برشلونة اجتمع مع وكيل جورجينو في العاصمة الكتالونية من أجل الاتفاق المبدئي.

وأضافت الصحيفة أنه تم الاتفاق أن برشلونة سيقدم عرضا حازما للاعب في يناير على أن يصبح لاعبا للفريق في موسم 2023-2024.

وينتهي عقد جورجينيو مع تشيلسي في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ بدايةً من يناير المقبل.

ويرغب برشلونة في تعويض قائده سيرخيو بوسكيتس الذي ينتهي عقده بدوره مع البلاوجرانا في 2023.

جورجينيو (30 عامًا) يتواجد في تشيلسي منذ انضمامه إليه قادمًا من نابولي في صيف 2018 مقابل 57 مليون يورو.

وخاض جورجينيو 196 مباراة مع تشيلسي، سجل خلالها 27 هدفًا، وصنع 9 أهداف.

وحصد جورجينيو 4 بطولات مع تشيلسي، أهمها دوري أبطال أوروبا 2021، والدوري الأوروبي 2019.

من جانبه، لا يزال مستقبل بوسكيتس مع برشلونة غامضًا، مع وجود تقارير بنيته الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.