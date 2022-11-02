سبورت: برشلونة يتفق بشكل مبدئي مع جورجينيو

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 16:09

كتب : FilGoal

احتفال جورجينيو بالهدف مع تشيلسي أمام ميلان

اتخد برشلونة خطوة جديدة بخصوص الحصول على خدمات جورجينيو لاعب تشيلسي الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن ماتيو أليماني المدير الرياضي لـ برشلونة اجتمع مع وكيل جورجينو في العاصمة الكتالونية من أجل الاتفاق المبدئي.

وأضافت الصحيفة أنه تم الاتفاق أن برشلونة سيقدم عرضا حازما للاعب في يناير على أن يصبح لاعبا للفريق في موسم 2023-2024.

أخبار متعلقة:
سكاي: أرسنال يستعيد ساكا في مواجهة تشيلسي 20 كلمة في 20 دقيقة - صامويل إيلينج.. جوهرة تشيلسي المنتظر تألقها في سماء يوفنتوس تشكيل تشيلسي – هافيرتز وماونت وسترلينج يقودون الهجوم في عودة بوتر لبرايتون توخيل يتحدث عن الرحيل المبكر من تشيلسي.. والعروض المقدمة وإمكانية تدريب منتخب

وينتهي عقد جورجينيو مع تشيلسي في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ بدايةً من يناير المقبل.

ويرغب برشلونة في تعويض قائده سيرخيو بوسكيتس الذي ينتهي عقده بدوره مع البلاوجرانا في 2023.

جورجينيو (30 عامًا) يتواجد في تشيلسي منذ انضمامه إليه قادمًا من نابولي في صيف 2018 مقابل 57 مليون يورو.

وخاض جورجينيو 196 مباراة مع تشيلسي، سجل خلالها 27 هدفًا، وصنع 9 أهداف.

وحصد جورجينيو 4 بطولات مع تشيلسي، أهمها دوري أبطال أوروبا 2021، والدوري الأوروبي 2019.

من جانبه، لا يزال مستقبل بوسكيتس مع برشلونة غامضًا، مع وجود تقارير بنيته الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

برشلونة جورجينيو تشيلسي
نرشح لكم
بيلد: دورتموند يرغب في الحصول على 150 مليون يورو لبيع بيلينجهام موندو ديبورتيفو: أسينسيو خيار مطروح في برشلونة ديلي ميل: أرسنال قد يتحرك من أجل جناح أورلاندو الأمريكي في يناير ذا أثليتك: ثقة إنتر ميامي تتزايد في الظفر بخدمات ميسي مجانا كالتشيو ميركاتو: روما يخطط للتعاقد مع حسام عوار سبورت: برشلونة يتفاوض مع بيكيه وألبا على رحيلهما في يناير جوهرة برازيلية جديدة.. باريس سان جيرمان يدخل سباق التعاقد مع إندريك صن: كريستيانو رونالدو منفتح للعودة إلى إيطاليا من بوابة هذا النادي
أخر الأخبار
توتنام يعلن خضوع سون لجراحة 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مهاب ياسر لـ في الجول: وصلت قطر للخضوع للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي 19 دقيقة | كرة سلة
كرة يد - زين وهاشم يقودان دينامو بوخارست لفوز قاتل في دوري أبطال أوروبا 28 دقيقة | كرة يد
كرة سلة - خسارة الاتصالات مفاجأة وحيدة في ذهاب ثمن نهائي دوري رجال المرتبط 56 دقيقة | كرة سلة
تدريبات منفردة لـ سامسون عقب مباراة الزمالك وإنبي ساعة | الكرة المصرية
عمر سيد معوض يسجل.. متتخب الشباب يفوز على الجزائر بثنائية ساعة | الكرة المصرية
حظر إعلامي على لاعبي الاتحاد السكندري ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف - متى يسافر منتخب مصر إلى الكويت.. وموعد انضمام صلاح ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي