حجازي يستعيد ذكريات المشاركة في كأس العالم

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 15:34

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - مصر - أوروجواي

استعاد أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ذكريات المشاركة في كأس العالم 2018، ومشاركاته السابقة في مونديال الشباب.

وأجرى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حوارا مع أحمد حجازي خلال سلسلة "ذكرياتي مع كأس العالم" نستعرض لكم أبرز ما جاء فيه

"أفضل احساس لأي لاعب سماع نشيد بلاده في كأس العالم".

"كنا نحلم منذ الصغر بلحظة تأهل منتخب مصر إلى المونديال، فكان الاحساس الأجمل بأنك أحد أبطال رواية الصعود".

"أعتقد أن لحظة التأهل لكأس العالم هي الأروع في مسيرتي".

"وصلنا لمرحلة كبيرة من التفاهم مع المدرب هيكتور كوبر الذي قضى معنا 3 سنوات قبل المونديال".

"وجود محمد صلاح في المباراة الأولى أمام أوروجواي كان سيصنع الفارق".

"صلاح كان ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم في ذلك الوقت".

"منتخب أوروجواي كان مدججا بالنجوم الذين يلعبون في صفوف أقوى الأندية الأوروبية، وكنا ندا له على مدار المباراة".

لعبنا الشوط الأول بشكل جيد، والشوط الثاني كذلك، لكن الهدف المتأخر الذي سجله منتخب أوروجواي أفسد مباراتنا الأولى في المونديال".

"لعبت كأس العالم اللشباب في مصر 2009 وفي كولومبيا 2011، لكن كأس العالم للشباب يختلف تماما عن كأس العالم مع الفريق الأول".

"المشاركة مع المنتخبات منذ الصغر تعد اللاعب للمشاركة في المنتخب الاول، وتكسبه خبرات دولية".

"للأسف لم نتمكن من إسعاد الجماهير التي سافرت خلف منتخب مصر إلى روسيا، وأتمنى أن نسعد الجماهير التي ستسافر خلف الفراعنة في المشاركة المقبلة".

أحمد حجازي منتخب مصر كأس العالم
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