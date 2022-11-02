رئيس الليجا: الدوري الإسباني لا يزال في القمة رغم رحيل ميسي ورونالدو

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 15:34

كتب : FilGoal

خافيير تيباس

يرى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن الدوري لم يتأثر برحيل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ولا يزال يحتفظ بمكانه في أعلى مستوى.

وقال تيباس في تصريحات لصحيفة أولي الأرجنتينية: "لا اعتقد أن ميسي هو اللاعب الوحيد ليس مفقتقدا فقط في الدوري الإسباني ولكن في كرة القدم بالكامل، بغض النظر عن عدد متابعي باريس سان جيرمان ولكن هم أقل من الذي تابعوه في برشلونة لنأمل أن يلعب كأس عالم رائع لكي نراه مجددا".

واستمر "لا اعتقد أن معظم الجماهير تشاهد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت أنا شخصيا لا أشاهدها ولكن الأمر كان معكوسا في برشلونة".

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وتابع "لا أعرف إذا كان ميسي سيقدم عرضا أخيرا مع برشلونة هذا الأمر يعتمد عليه أتمنى أن يعود لأن ذلك الأمر سيفيد كرة القدم الإسبانية وخصوصا للفريق الذي شهد ولادته".

وشدد "اعتقد أن ميسي عليه أن يعود للدوري قبل رونالدو ولكنهما رحلا ولا يزال الدوري الإسباني في أعلى مستوياته أليس كذلك؟".

وأضاف "من الصعب بالنسبة لنا أن نصل لمستوى الدوري الإنجليزي اقتصاديا بسبب مشكلة تعداد السكان ولكن على مستوى التكنولوجيا والرياضة نحن نتنافس ومن المهم أن تشاهد ما حدث الموسم الماضي وما يمكن أن يحدث في الموسم الحالي وجميع المواسم سابقة من بداية الألفية الفرق الإسبانية حققوا 37 لقبا أوروبيا مقابل 13 للدوري الإنجليزي".

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وشهد نصف النهائي وجود فياريال أيضا بعد أن مر من بايرن ميونيخ.

الدوري الإسباني خافيير تيباس لا ليجا
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