اختبر معلوماتك عن كأس العالم (3)
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 15:04
كتب : محمود صلاح
هل تتذكر جيدا تاريخ البطولة الرياضية الأكبر على وجه الأرض؟ حسنا فلتشارك في اختبار FilGoal.com.
أمامك عدة أسئلة عن تاريخ المونديال، أرنا إجاباتك.
وشاركها مع أصدقائك.
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