أكرم توفيق: مباراة الترجي الأسعد في مسيرتي مع الأهلي

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 14:52

كتب : FilGoal

أكرم توفيق

تحدث أكرم توفيق لاعب الأهلي عن أصعب مباراة خاضها في مسيرته مع الفريق حتى الآن.

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

الأهلي

وانضم أكرم توفيق إلى الأهلي تحت 21 عام 2016 قادما من إنبي وصعد للفريق الأول بعد عامين.

وقال أكرم توفيق في تصريحات لموقع فيفا: "مباراتي الأصعب مع الأهلي كانت أمام الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في تونس، تلقيت قبل المباراة مكالمة من محمود الخطيب لتحفيزي".

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وأضاف "كانت المباراة الأولى التي ألعبها في مركز الظهير الأيمن، قدمنا أداءً مميزًا وكانت أسعد مباراة في مسيرتي".

وعن علاقته مع إخوته، قال: "نحن عائلة نحب كرة القدم، نشأنا جميعا على ذلك، أنا وأحمد (لاعب بيراميدز) وحاتم (لاعب المنصورة)".

وتابع "دائما أشجع أحمد ضد أي فريق لكن عندما نتواجه كل منا يلعب باسم الفريق الذي يمثله".

وأكمل "نتعامل مع بعضنا البعض بشكل جيد، نرفض التعصب من أجل استقرار العائلة".

وعن انضمامه للمنتخب، أسهب "عندما تم استدعائي أول مرة كان حسام البدري مديرا فنيا، لم يتحدث معي إلا عندما وصلت المعسكر وأخبرني أنني هنا لأنني استحق ذلك وأنني لاعب جيد".

وواصل "تعرضت للإصابة بعد كده وغبت فترة عن المنتخب ثم عدت من جديد".

وعن بداية مسيرته، أجاب: "بدأت في نادي إنبي عندما كنت 12 عاما استمريت 8 سنوات وصعدت للفريق الأول في السنة الأخيرة ثم انتقلت إلى الأهلي".

وأردف "ثم خرجت في إعارة وانضممت إلى الجونة لمدة عامين ثم عدت بعد ذلك للأهلي".

وأتم "مررت بأوقات عصيبة عندما كنت لا ألعب أساسيا لكن كان الجميع حولي شجعني وأخبرني أن لا أيأس".

وشارك صاحب الـ24 عاما مع الأهلي الموسم الحالي في 4 مباريات، اثنين في الدوري ومثلهما في دوري أبطال إفريقيا.

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