خبر في الجول - كولر يقود الأهلي أمام الداخلية بعد تحسن حالته

يستعد السويسري مارسيل كولر لقيادة الأهلي أمام الداخلية في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حالة المدرب السويسري تحسنت بعد إصابته بنزلة برد خلال الأيام الماضية.

كولر في طريقه الآن إلى السويس لقيادة الفريق الأحمر.

وغاب مارسيل كولر عن مران الأهلي الرئيسي أمس الثلاثاء.

وكان الأهلي فاز في أول مباراتين على الإسماعيلي وأسوان بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.

وتوج الأهلي الجمعة الماضية بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على الزمالك في ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي بهدفين دون رد.

وستنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".