الشناوي: لم أنم حتى الخامسة صباحا قبل مواجهة أوروجواي.. وما زلت أتعلم من الحضري

علق محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر على مشاركة الفراعنة في كأس العالم 2018 وكواليس معا قبل السفر وعلاقته مع عصام الحضري ومحمد صلاح.

وأجرى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حوارا مع محمد الشناوي خلال سلسلة "ذكرياتي مع كأس العالم" نستعرض لكم أبرز ما جاء فيه

السفر إلى روسيا

"الجمهور حضر لدعمنا قبل السفر، لم نصل إلى كأس العالم قبلها بـ28 عاما".

"كان شعورا رائعا ان تساندنا الجماهير، والأجواء كانت جيدة بين اللاعبين في الفندق ثم المطار والتقطنا صورة تذكارية قبل السفر" .

"تم استقبالنا بشكل جيد عند وصولنا إلى روسيا، كان هناك لحظات لنعيشها ولكننا كنا مركزين في البطولة".

علاقته بعصام الحضري

"تزاملت مع عصام الحضري في الأهلي قبل منتخب مصر، وكان متواجدا في المعسكرات التي ذهبت لها قبل المونديال أيضا".

"بالنسبة لي هو قيمة كبيرة جدا وحقق تاريخا كبيرا في الكرة المصرية لن يمكن لأحد القيام به، أتعلم منه الإصرار والعزيمة".

"عندما يتواجد في التدريبات لا يركز إلا على العمل، "مفيش هزار" ونتعلم منه الإصرار حتى الآن".

مباراة أوروجواي

"دائما ما أشاهد مباريات الخصم قبل أن ألعب أمامه وبالذات الخط الهجومي، هذا بعيدا عن تحضير الجهاز الفني أيضا".

"مباراة أوروجواي كانت أول مباراة رسمية دولية بالنسبة لي وهذا شيء كير جدا، كان يجب أن أكون في قمة تركيزي لكي أساعد الفريق".

"لم أكن أعرف أنني سأتواجد في التشكيل الأساسي إلا قبل المباراة بيوم واحد".

"لم أنم إلا في الخامسة صباحا من التفكير والتركيز في المباراة وهو ما حدث مع أغلب عناصر المجتمع أيضا. لم يتعلق الأمر بالخوف مطلقا وإنما بالتفكير والتركيز".

"كنت موفقا في المباراة وفي قمة التركيز لكي أظهر بشكل جيد، تسديدة كافاني كانت أصعب ما في المباراة".

"كان هدفنا أن نخرج بنتيجة إيجابية وهو ما حدث خلال المباراة، عندما تستقبل هدفا في الوقت الأخير فمن الطبيعي أن تحزن ولكن في النهاية هذه هي كرة القدم يمكنك أن تستقبل الهدف في أي وقت".

"لم أكن أعرف أنني رجل المباراة، علمت بذلك في غرفة الملابس وبالنسبة لي شيء كبير في أول مباراة رسمية دولية وفي كأس العالم. بالنسبة لي المنتخب كله حصل على رجل المباراة، إنهم يساعدونني وأنا أساعدهم".

محمد صلاح

"صلاح لم يلعب أمام أوروجواي ولكنه كان متواجدا معنا ويشجعنا قبل المباراة وتحدث معنا بين شوطي المباراة".

"تمنى أن يلعب ولكن الإصابة منعته، تواجد أمام روسيا وقدمنا مباراة جيدة وقتها ولكن النتيجة كانت سيئة".

"محمد صلاح من الشخصيات المحترمة ويساعدنا دائما وهذا هو أهم شيء".

دعم الجماهير

"الجمهور دائما له دورا كبيرا في أي مكان سواء روسيا أو قطر أو أي مكان آخر".

"الجمهور المصري دائما معنا ونحاول أن نفعل كل ما في استطاعتنا لكي نسعدهم".