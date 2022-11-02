مدرب بايرن: العلامة الكاملة لن تعني شيئا إذا فشلنا في مراحل خروج المغلوب

يدرك يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ أن حصول فريقه على 18 نقطة من أصل 18 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لن يعني شيئا لو لم يستمر فريقه في حصد الانتصارات نحو الطريق إلى النهائي.

وحصد بايرن ميونيخ العلامة الكاملة عندما فاز على إنتر ميلان بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) من المجموعة.

وقال ناجلزمان عن تحقيق العلامة الكاملة: "لعبنا مرحلة مجموعات جيدة جدا، لكن هذا لن يعني شيئًا إذا لم نقدم أداءً جيدًا في مرحلة خروج المغلوب".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "علينا أن نذهب إلى ما هو أبعد من الموسم الماضي في دوري الأبطال. أثق في حدوث ذلك خاصة مع الروح الحالية في الفريق".

وودع بايرن المسابقة الموسم الماضي من دور الـ8 على يد فياريال.

وواصل "لقد كان أداءً جيدًا وناضجًا للغاية. اللاعبون الذين لا يشاركون كثيرا قدموا أداءً جيدًا. في نهاية اللقاء تواجد الكثير من الوجوه الشابة في الملعب، مثل ريان جرافنبرخ وجوسيب ستانيشيتش وبول فانير وماتيس تيل".

وأتم "إنه شعور جيد لأي مدرب يدرك أنه يمكنه التغيير في التشكيل دون فقدان الجودة".

وسجل بنجامين بافارد الهدف الأول في الدقيقة 32 من ضربة رأسية متقنة، وأضاف تشوبو موتينج الهدف الثاني عند الدقيقة 72 من تسديدة قوية سكنت شباك أندريه أونانا.

وسجل الكاميروني تشوبو موتينج هدفه الثالث خلال آخر 4 مباريات مع بايرن بدوري أبطال أوروبا.

وضمن بايرن وإنتر مقعدهما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا فيما اتجه برشلونة للمشاركة في الدوري الأوروبي.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 18 نقطة فى صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد إنتر ميلان عند 10 نقاط يليه برشلونة برصيد 7 نقاط ثم فيكتوريا بلزن بدون نقاط.

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