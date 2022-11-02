مدرب بايرن: العلامة الكاملة لن تعني شيئا إذا فشلنا في مراحل خروج المغلوب

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 14:13

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ وبرشلونة

يدرك يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ أن حصول فريقه على 18 نقطة من أصل 18 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لن يعني شيئا لو لم يستمر فريقه في حصد الانتصارات نحو الطريق إلى النهائي.

وحصد بايرن ميونيخ العلامة الكاملة عندما فاز على إنتر ميلان بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) من المجموعة.

أخبار متعلقة:
سباليتي: ليفربول انتصر علينا بهذا السلاح مدرب بلجيكا يدافع عن هازارد "الموهوب البدين" كلوب: لا أهتم بهوية منافسنا في دور الـ16 من دوري الأبطال تقييم صلاح أمام نابولي من الصحف الإنجليزية

وقال ناجلزمان عن تحقيق العلامة الكاملة: "لعبنا مرحلة مجموعات جيدة جدا، لكن هذا لن يعني شيئًا إذا لم نقدم أداءً جيدًا في مرحلة خروج المغلوب".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "علينا أن نذهب إلى ما هو أبعد من الموسم الماضي في دوري الأبطال. أثق في حدوث ذلك خاصة مع الروح الحالية في الفريق".

وودع بايرن المسابقة الموسم الماضي من دور الـ8 على يد فياريال.

وواصل "لقد كان أداءً جيدًا وناضجًا للغاية. اللاعبون الذين لا يشاركون كثيرا قدموا أداءً جيدًا. في نهاية اللقاء تواجد الكثير من الوجوه الشابة في الملعب، مثل ريان جرافنبرخ وجوسيب ستانيشيتش وبول فانير وماتيس تيل".

وأتم "إنه شعور جيد لأي مدرب يدرك أنه يمكنه التغيير في التشكيل دون فقدان الجودة".

وسجل بنجامين بافارد الهدف الأول في الدقيقة 32 من ضربة رأسية متقنة، وأضاف تشوبو موتينج الهدف الثاني عند الدقيقة 72 من تسديدة قوية سكنت شباك أندريه أونانا.

وسجل الكاميروني تشوبو موتينج هدفه الثالث خلال آخر 4 مباريات مع بايرن بدوري أبطال أوروبا.

وضمن بايرن وإنتر مقعدهما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا فيما اتجه برشلونة للمشاركة في الدوري الأوروبي.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 18 نقطة فى صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد إنتر ميلان عند 10 نقاط يليه برشلونة برصيد 7 نقاط ثم فيكتوريا بلزن بدون نقاط.

بايرن ميونيخ يوليان ناجلزمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
سباليتي: ليفربول انتصر علينا بهذا السلاح بابلو توري: المشاركة في دوري الأبطال وسماع النشيد كان حلما كلوب: لا أهتم بهوية منافسنا في دور الـ16 من دوري الأبطال تقييم صلاح أمام نابولي من الصحف الإنجليزية مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2-11-2022 - الأهلي والزمالك ودوري الأبطال.. ومواجهات مصرية في الكونفدرالية تشافي: هدفنا الفوز بالدوري الأوروبي ولم نستغل فرص الأبطال حصد جائزة رجل المباراة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول ضد نابولي يتبقى مقعدان.. تعرف على المتأهلين لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك عن كأس العالم (3) 15 دقيقة | قطر 2022
أكرم توفيق: مباراة الترجي الأسعد في مسيرتي مع الأهلي 26 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كولر يقود الأهلي أمام الداخلية بعد تحسن حالته 31 دقيقة | الكرة المصرية
الشحات: لم أصدق أنني سأواجه ريال مدريد.. وحصلت على نصائح من لاعبي الأهلي 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشناوي: لم أنم حتى الخامسة صباحا قبل مواجهة أوروجواي.. وما زلت أتعلم من الحضري 51 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب بايرن: العلامة الكاملة لن تعني شيئا إذا فشلنا في مراحل خروج المغلوب ساعة | دوري أبطال أوروبا
سباليتي: ليفربول انتصر علينا بهذا السلاح ساعة | دوري أبطال أوروبا
أليجري يوجه اللوم لـ بوجبا بسبب العملية الجراحية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس