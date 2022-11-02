أموتو: في المصري عاملوني وكأنني بلا قيمة.. لم أملك المال لإطعام عائلتي

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 13:12

كتب : FilGoal

أوستين أموتو مع المصري أمام ريفينيو أوثورتي

كشف النيجيري أوستن أموتو عن كواليس رحيله من المصري وما حدث معه في الفترة الأخيرة قبل الرحيل عن النادي البورسعيدي.

ويلعب أموتو مع الاتحاد السكندري منذ بداية الموسم الحالي، وسجل هدفين في ثلاث مباريات.

وقال أموتو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "حسام حسن هو أبي، عندما جاء لم أكن أعرفه قبل أن يتواجد في المصري وقال لي وقتها أريدك معي. كنت على وشك الرحيل ولكنه طلب استمراري".

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وأضاف "كل اللاعبين الأجانب ذهبوا للفيفا ولكنني لم أفعل ذلك، ثلاثة أشهر لم أحصل فيها على راتبي، تحدثت مع حسام حسن وجاء لي ببعض الأموال لكي أحصل على الطعام لعائلتي فلم أكن أملك المال لذلك".

وواصل "مالك المنزل طلب من زوجتي الرحيل عن المنزل بسبب عدم دفع الإيجار، وتم أخذ سيارتي من أمام المنزل دون استئذاني ووضعوني في موقف محرج".

واستطرد "لم أستطع التركيز على الإطلاق وفارقتني الابتسامة، كيف يمكن أن أتواجد في الفندق وأتناول الطعام وزوجتي لا تملك المال لذلك".

وتابع "كنت على وشك المغادرة في يناير وكان هناك أكثر من عرض لي ولكنهم تحدثوا معي وأنهم يريدون تواجدي معهم، أخبروني أنني سأحصل على أموالي بعد العودة من إفريقيا (في أحد مباريات الكونفدالية) ولم يحدث ذلك".

وأردف "وقعت على عقد جديد للمصري وعندما طالبت بأموالي أخبروني بعدها أن العقد غير موثق ولم أحصل على شيء، استخدموني عندما كانوا في حاجة لي وتم استغلالي".

واستكمل "لم أكن أرغب في اللجوء لفيفا بسبب حبي لجماهير المصري رغم أنه كان من حقي، لا أعلم لماذا تعاملوا معي بهذه الطريقة، كنت أرغب في إكمال مسيرتي مع المصري ولكن الإدارة هي من دفعتني لذلك. عاملوني وكأنني لا قيمة لي ولم يتعاملوا معي بصورة متحضرة".

وأتم "لا أعلم لماذا تحدثوا عني وقالوا أنني أعاني من مشكلة طبية، هذا غير صحيح على الإطلاق".

أوستن أموتو النادي المصري الاتحاد السكندري الدوري المصري
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