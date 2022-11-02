بابلو توري: المشاركة في دوري الأبطال وسماع النشيد كان حلما

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 13:11

كتب : FilGoal

بابلو توري - برشلونة × فيكتوريا بلزنض

شدد بابلو توري لاعب برشلونة على أنه قدد حقق حلمه باللعب في دوري أبطال أوروبا وسماع نشيده.

وشارك اللعب في البطولة للمرة الأولى خلال مواجهة برشلونة مع فيكتوريا بلزن في الجولة السادسة من دور المجموعات.

وسجل توري الهدف الرابع لبرشلونة في المباراة خلال مشاركته الأولى بعد تمريرة من رافينيا.

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وخرج توري من المباراة عقب مشاركته بسبب تعرضه للإصابة.

وقال توري في نصريحات لشبكة "موفيستار" عقب المباراة: "لقد رأيت مساحة خالية ومع لاعبين يمتلكون الجودة مثل رافينيا الذين يروك في ثانية واحدة أرسل الكرة إلي وتمكنت من التحكم بها وسجلت الهدف".

وتابع "أنا سعيد جدا اللعب في دوري الأبطال كان كالحلم بالنسبة لي واليوم أتيحت لي الفرصة لسماع نشيد البطولة وأنا سعيد بالنتبجة ومساعدة الفريق على تحقيق الفوز".

واستمر "إصابتي لم تكن مخيفة لأنني أعرف أنا بسيطة هذه أشياء تحدث في كرة القدم ولكن كل شيء بخير".

وأضاف "من الصعب الحصول على دقائق في برشلونة أنا معجب بزملائي وأتطلع لأكون مثلهم وأحاول التعلم من الجميع".

وخرج برشلونة من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث خلف بايرن ميونيخ وإنتر ميلان.

وسيتحول برشلونة للمشاركة في الدوري الأوروبي.

بابلو توري برشلونة دوري أبطال أوروبا فيكتوريا بلزن
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