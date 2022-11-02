مدرب بلجيكا يدافع عن هازارد "الموهوب البدين"

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 12:41

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو بلجيكا بهدف هازارد في روسيا

دافع روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا عن لاعبه إدين هازارد صانع ألعاب ريال مدريد، قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم 2022.

هازارد هو أحد الأعمدة الرئيسية للمنتخب البلجيكي المرشح للتنافس على لقب المونديال.

وقال مارتينيز في تصريحات لشبكة talk sport: "من الممكن أن يلعب هازارد مباريات سيئة وقد يتراجع مستواه، وقتها يقول البعض إن هذا بسبب شكل جسده أو أنه يعاني من الكثير من الدهون".

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وأضاف "هل يتذكر هؤلاء أن هازارد يصنع الفارق رغم الدهون التي يحملها في جسده. يجب أن يتفهموا أن موهبة اللاعب هي التي تصنع الفارق في الملعب وليس شكل جسده".

وتابع "هازارد موهوب للغاية، ويمكنه المرور من خصومه بمهارته الفردية، لكن عندما لا يلعب بشكل جيد يظهر التعليق الكسول بأنه ليس رشيقا".

وواصل الإشادة بلاعبه "إنه موهوب بالفطرة وهو من الأشخاص الذين لا يعتبرون الكرة مهنة روتينية، كما أنه إنسان رائع يضيء أي مكان يتواجد فيه".

وأتم "الجميع يحب تواجد هازارد في صفوف المنتخب، فهو يساعد اللاعبين الشباب دائما. ولا يرتبك أثناء الأزمات".

ويحتل هازارد وصافة هدافي المنتخب البلجيكي برصيد 33 هدفا خلف المتصدر روميلو لوكاكو صاحب الـ68 هدفا.

صاحب الـ 31 عاما يخوض موسمه الرابع مع ريال مدريد وحتى الآن شارك في 72 مباراة وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 11.

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