نوير: خضعت لثلاث عمليات بسبب السرطان سابقا.. وموقف مشاركته في قطر

كشف مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا عن إصابته بمرض سرطان البشرة في وقت سابق.

نوير أعلن عن ذلك لأنه يستثمر في واقية من الشمس مع لاعبة التنس أنجليك كيربر ولهذا قام أيضًا بتسجيل الفيديو الذي يتحدث فيه عن مرضه.

وقال نوير في مقطع فيديو: "لقد أجريت ثلاث عمليات جراحية وأصبت بسرطان الجلد في وقت سابق، أنا وأنجليك لدينا تاريخ مع الأمراض الجلدية".

وأضاف "عندما يتعلق الأمر بالواقي من أشعة الشمس ، فقد أولىنا اهتمامًا لتوفير أقصى قدر من الحماية".

وتابع "نظرا لأننا نتدرب في الخارج طوال الوقت ونرغب أيضًا في قضاء وقت فراغنا في الطبيعة ، فمن الضروري بالنسبة لنا أن نبدأ بمرشحات الحماية من أشعة الشمس الحديثة وعامل حماية من أشعة الشمس يزيد عن 50".

وأتم "لذلك نحن نعلم على وجه اليقين أن لدينا واقيا من الشمس يحمينا باستمرار ولا يكاد أي شيء يمكن أن يحترق".

وبحسب صحيفة بيلد، فإنه كانت هناك بالفعل تكهنات حول مرض محتمل في ديسمبر 2021 عندما كان نوير يتجول مع رقعة واضحة على وجهه قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة.

ولا يزال لديه ندبة منه حتى اليوم.

ولا تعد مشاركة حارس ألمانيا في قطر في محل شك على الإطلاق بحسب الصحيفة.

ويعاني نوير حاليا من إصابة في الكتف غاب بسببها عن مباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

نوير شارك في 13 مباراة مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي، خرج خلالها بشباك نظيفة في ست مباريات واستقبل 11 هدفا.