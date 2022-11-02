نوير: خضعت لثلاث عمليات بسبب السرطان سابقا.. وموقف مشاركته في قطر

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 12:39

كتب : FilGoal

مانويل نوير

كشف مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا عن إصابته بمرض سرطان البشرة في وقت سابق.

نوير أعلن عن ذلك لأنه يستثمر في واقية من الشمس مع لاعبة التنس أنجليك كيربر ولهذا قام أيضًا بتسجيل الفيديو الذي يتحدث فيه عن مرضه.

وقال نوير في مقطع فيديو: "لقد أجريت ثلاث عمليات جراحية وأصبت بسرطان الجلد في وقت سابق، أنا وأنجليك لدينا تاريخ مع الأمراض الجلدية".

أخبار متعلقة:
ماني يرد على احتمالية مواجهة ليفربول في دوري الأبطال كلوب: لا أهتم بهوية منافسنا في دور الـ16 من دوري الأبطال فوتبول لندن: مشاركة سون أمام ليفربول في محل شك أحمد الشيخ: لم أتوقع تواجدنا في المركز الثاني.. وهذا سر تألقي مع المحلة

وأضاف "عندما يتعلق الأمر بالواقي من أشعة الشمس ، فقد أولىنا اهتمامًا لتوفير أقصى قدر من الحماية".

وتابع "نظرا لأننا نتدرب في الخارج طوال الوقت ونرغب أيضًا في قضاء وقت فراغنا في الطبيعة ، فمن الضروري بالنسبة لنا أن نبدأ بمرشحات الحماية من أشعة الشمس الحديثة وعامل حماية من أشعة الشمس يزيد عن 50".

وأتم "لذلك نحن نعلم على وجه اليقين أن لدينا واقيا من الشمس يحمينا باستمرار ولا يكاد أي شيء يمكن أن يحترق".

وبحسب صحيفة بيلد، فإنه كانت هناك بالفعل تكهنات حول مرض محتمل في ديسمبر 2021 عندما كان نوير يتجول مع رقعة واضحة على وجهه قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة.

ولا يزال لديه ندبة منه حتى اليوم.

ولا تعد مشاركة حارس ألمانيا في قطر في محل شك على الإطلاق بحسب الصحيفة.

ويعاني نوير حاليا من إصابة في الكتف غاب بسببها عن مباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

نوير شارك في 13 مباراة مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي، خرج خلالها بشباك نظيفة في ست مباريات واستقبل 11 هدفا.

مانويل نوير الدوري الألماني كأس العالم
نرشح لكم
أليجري يوجه اللوم لـ بوجبا بسبب العملية الجراحية إنزاجي: بعد مواجهة بايرن وبرشلونة.. مستعدون لأي فريق في ثمن النهائي ماني يرد على احتمالية مواجهة ليفربول في دوري الأبطال ضربة قوية لـ برشلونة.. الكشف عن مدة غياب كيسي مدرب مارسيليا يكشف تفاصيل السقوط القاتل أمام توتنام تشافي: هدفنا الفوز بالدوري الأوروبي ولم نستغل فرص الأبطال لا جديد يذكر.. بايرن يفوز على إنتر بثنائية ويحصد العلامة الكاملة في مباراة تحصيل حاصل.. برشلونة يهزم فيكتوريا بلزن قبل أن يتجه إلى الدوري الأوروبي
أخر الأخبار
مدرب بايرن: العلامة الكاملة لن تعني شيئا إذا فشلنا في مراحل خروج المغلوب 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سباليتي: ليفربول انتصر علينا بهذا السلاح 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أليجري يوجه اللوم لـ بوجبا بسبب العملية الجراحية 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
أموتو: في المصري عاملوني وكأنني بلا قيمة.. لم أملك المال لإطعام عائلتي ساعة | الكرة المصرية
بابلو توري: المشاركة في دوري الأبطال وسماع النشيد كان حلما ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب بلجيكا يدافع عن هازارد "الموهوب البدين" ساعة | قطر 2022
نوير: خضعت لثلاث عمليات بسبب السرطان سابقا.. وموقف مشاركته في قطر ساعة | الكرة الأوروبية
إنزاجي: بعد مواجهة بايرن وبرشلونة.. مستعدون لأي فريق في ثمن النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس