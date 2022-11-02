إنزاجي: بعد مواجهة بايرن وبرشلونة.. مستعدون لأي فريق في ثمن النهائي

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 12:37

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

يعتقد سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر أن الفريق بات مستعدا لمواجهة أي فريق في دور الـ16 بعد المباريات الصعبة التي خاضها في دور المجموعات.

وحل إنتر ثانيا في ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا خلفا لـ بايرن ميونيخ المتصدر بفارق 8 نقاط.

وقال إنزاجي لـ سكاي سبورت إيطاليا عقب المباراة: "بايرن فريق ذو جودة عالية، لكن إنتر كان لديه أسلوب جيد، وكانت لدينا فرصة لاوتارو مارتينيز وركلة الجزاء، لقد خسرنا أمام خصم جيد".

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وأضاف "لقد تدربنا جيدًا في هذه المجموعة ضد بايرن ميونيخ وبرشلونة، لذلك رأينا بعضًا من أكبر المنافسين بالفعل. لقد ناضلنا بشدة من أجل هذا التأهل وسنرى ما سيحدث في فبراير للاستمرار بالبطولة، لكن في الوقت الحالي نحتاج إلى التركيز على الدوري".

وأتم "حققنا أربعة انتصارات متتالية، لكننا أسقطنا الكثير من النقاط مبكرا، نعلم أن قائمة المباريات ليست بسيطة بالنسبة لنا حتى كأس العالم، لكن يجب أن نحاول بذل أقصى ما في وسعنا".

وفاز بايرن ميونيخ على إنتر بهدفين دون رد في ختام مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسجل بنجامين بافارد الهدف الأول في الدقيقة 32 من ضربة رأسية متقنة، وأضاف تشوبو موتينج الهدف الثاني عند الدقيقة 72 من تسديدة قوية سكنت شباك أندريه أونانا.

بايرن حصد النقطة رقم 18 خلال 6 مباريات ليحصد العلامة الكاملة خلال دور المجموعات، فيما حل إنتر ثانيا برصيد 10 نقاط.

سيموني إنزاجي دوري أبطال أوروبا إنتر بايرن ميونيخ
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