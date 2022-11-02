ماني يرد على احتمالية مواجهة ليفربول في دوري الأبطال

رد ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ السابق على احتمالية مواجهة فريقه السابق ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ساديو ماني النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ تأهل إلى دور الـ16 أول مجموعة بعد التصدر بالعلامة الكاملة فيما حلّ ليفربول ثانيا بفارق الأهداف عن نابولي صاحب المركز الأول.

وقال ماني في تصريحات لـ بيلد: "القرعة هي القرعة، سنرى يوم الإثنين. لكن إذا حدث بالطبع ستكون مباراة مميزة للغاية بالنسبة لي".

وعن لمسة اليد في المباراة وركلة الجزاء المحتملة، أوضح "إذا لم أرفع يدي، كان الأمر سينتهي بي في المستشفى. هذه ليست ركلة جزاء".

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على نابولي الإيطالي في ختام مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على نابولي بهدفين دون رد افتتحهما محمد صلاح، لينهي دور المجموعات برصيد 15 نقطة بالتساوي مع نابولي.

ويتفوق الفريق الإيطالي بفارق المواجهات المباشرة في الصدارة.

فيما تصدر بايرن ميونيخ المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة بعد الفوز بجميع مبارياته.

وانتقل ماني إلى بايرن ميونيخ قادما من ليفربول الصيف الماضي.

ولعب المهاجم السنغالي في صفوف ليفربول لست سنوات قبل أن يرحل في الانتقالات الصيفية الماضية إلى بايرن ميونيخ.

وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.