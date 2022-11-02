أحمد الشيخ: لم أتوقع تواجدنا في المركز الثاني.. وهذا سر تألقي مع المحلة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 11:51

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - غزل المحلة

كشف أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة سر تألقه وتسجيله للعديد من الأهداف مع غزل المحلة منذ بداية الموسم الحالي.

ويحتل الشيخ صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 3 أهداف بعد 3 جولات.

وقال الشيخ عبر قناة الحياة: "الموسم الماضي كان صعبا علينا خصوصا في الدور الثاني لأن الأمور كانت صعبة في النهاية ولكن تمكنا من التعامل مع الأمر".

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واستمر "في الموسم الحالي تحسنا قليلا لأننا نعمل مع مدرب يحب كرة القدم - بابا فاسيليو- ويحب بداية الهجمة بشكل صحيح ويريد أن يلعب كل لاعب بشكل جميل ويعطينا تعليمات بالتحلي بالثقة وعدم الشعور بالخوف والثقة أهم من التعليمات الفنية".

وتابع "سر تسجيلي للأهداف؟ أنا ألعب في مركز الجناح والكرة الحديثة لا تعتمد فقط على المهاجم الصريح لتسجيل الأهداف ولكن أيضا الأطراف والمدرب يساعدنا على الوصول للمرمى ولذلك أتمكن من إحراز الأهداف".

وشدد "لم أتوقع أن نكون في المركز الذي نحتله حاليا ولكن نحن فريق جيد ومع مدرب جيد وأتمنى أن نضع غزل المحلة في مكانة كويسة خلال الموسم الحالي".

وأضاف "بدايتي في الزمالك لا تعني ألا ألعب للأهلي أو العكس لأن كرة القدم حاليا تعني الاحتراف ومن الممكن أن ترى نفسك في أي مكان وبالطبع لكل شخص انتماء ولكن في النهاية الأمر يتعلق بالاحتراف وشرف لأي لاعب أن يرتدي قصان فرق القمة".

وأتم "شرف لأي لاعب اللعب مع غزل المحلة أيضا وأنا اجتهد وأتعب وأتمنى الاستمرار على ذلك لكي أتمكن من تحقيق الحلم الأكبر باللعب لمنتخب مصر".

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني مؤقتا في الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط بعد تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.

أحمد الشيخ غزل المحلة الدوري المصري
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