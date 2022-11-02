عبده يحيى: ألعب بعقد ناشئين مع غزل المحلة.. وعائلتي تتمنى انضمامي لهذا النادي

كشف عبده يحيى لاعب غزل المحلة عن وجود مفاوضات سابقة بينه وبين الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الماضية وتحدث عن أسباب فشل الصفقة.

عبده يحيى النادي : غزل المحلة غزل المحلة

ويحظى غزل المحلة ببداية رائعة إذ حقق الفريق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة في أول 3 جولات من الدوري المصري.

وقال يحيى عبر قناة الحياة: "سر بدايتنا الرائعة في الدوري هو المجهود الكبير الذي نقوم به وتنفيذنا لتعليمات المدرب بشكل تفصيلي".

وتابع "لا يهمني عدم تسجيل الأهداف حتى الآن لأن الأهم هو أداء الفريق والأهداف تأتي من عند الله من الممكن أن تسجل في المباراة القادمة أو التي تليها أو لا تسجل نهائيا ولكن الشيء الأهم هو فوز الفريق".

وكشف "الإسماعيلي أول فريق تحدث مع المحلة لضمي في الصيف الماضي ولكن المحلة رفض ثم انضم الزمالك والمصري للمحادثات ولكن لم أتلقى أي عروض من الأهلي".

وشدد "جلست مع مسؤولي الزمالك بالفعل ولكن النادي لم يوافق على رحيلي نهائيا والجلسة كانت تتعلق بالماديات التي سيتلقاها المحلة وليس ما سأحصل عليه في حالة انتقالي للفريق".

وأضاف "لم أجدد أو أعدل عقدي مع المحلة حتى الآن وألعب بعقد ناشئين وهو نفس العقد الذي صعدت به مع الفريق للدوري الممتاز".

وواصل "حلمي الأكبر هو التقاط صورة مع محمد صلاح وشرف لأي لاعب أن يرتدي قميص منتخب مصر".

وأتم "عائلتي بالكامل تشجع الأهلي ووالدتي تتمنى انتقالي إليه".

ولم يسجل عبده يحيى أي أهداف مع المحلة منذ بداية الدوري خلال مباراتين شارك بهما.