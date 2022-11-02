البنك الأهلي: لسنا أقل من الأهلي والزمالك

شدد كريم حسن شحاتة مدير الكرة في نادي البنك الأهلي على أن إمكانيات فريقه لا تقل عن الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أن الهدف التواجد في المربع الذهبي هذا الموسم.

وفاز البنك الأهلي على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات لـ صدى البلد: "قوام فريقنا لا يقل عن الأهلي والزمالك وبيراميدز في شيء".

وتابع "طموحنا التواجد في المربع الذهبي ولكن يجب أن نرفع سقف الطموح دائما، "أنا كنادي بنك أهلي أقل من الفرق الكبيرة في إيه؟" لدينا إمكانيات كبيرة".

وواصل "الإمكانيات قوية في نادي البنك الأهلي ودعمنا فريقنا بشكل جيد والجهاز الفني مستقر".

واستطرد "لم نكن راضين عن تواجدنا في المركز السابع الموسم الماضي ونرغب في تحسين ذلك هذا الموسم".

وأردف "الإدارة وفرت كل طلبات خالد جلال وهناك استقرار فني بوجوده للموسم الثالث على التوالي".

واستكمل "كنا أقرب للفوز في أول مباراتين وأهدرنا الانتصار ولكننا فعلنا ذلك أمام سيراميكا كليوباترا".

وتعادل البنك الأهلي في أول مباراتين مع سموحة وفاركو وبنفس النتيجة 1-1.

وأتم "التوقف مشكلة بالنسبة للجهاز الفني لأنه يرغب في الحفاظ على "فورمة" الفريق التي وصل لها، سنحصل على راحة لمدة ثلاثة أيام ثم نواصل الاستعداد بمباريات ودية وقد ندخل معسكرا لمدة 5-6 أيام".

ويواجه البنك الأهلي بعد التوقف نظيره بيراميدز في الجولة الرابعة من الدوري.

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