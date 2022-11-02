تقييم صلاح أمام نابولي من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك نابولي وقاد فريقه لفوز متأخر، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز ليفربول 2-0 .

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نابولي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.2 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول، كان المدافع إبراهيما كوناتي، فوصل متوسط تقييمه لـ7.6 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد وصل إلى 12 هدفا.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 272 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 167 هدفا وأرسل 68 تمريرة حاسمة.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.