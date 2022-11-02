مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2-11-2022 - الأهلي والزمالك ودوري الأبطال.. ومواجهات مصرية في الكونفدرالية

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 10:32

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري

يختتم اليوم دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بـ 8 مباريات وتستأنف مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

دوري أبطال أوروبا

ميلان × سالزبورج - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

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تشيلسي × دينامو زغرب - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 3.

كوبنهاجن × بوروسيا دورتموند.. 10:00 مساء بي إن سبورتس 2.

يوفنتوس × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

مكابي × بنفيكا - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس 2 الإنجليزية.

مانشستر سيتي × إشبيلية 10:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 2.

ريال مدريد × سيلتك - 8:45 مساء.. بي إن سبورتس بريمويم 1.

شاختار دونتسك × لايبزج - 8:45 مساء.. بي إن سبورتس بريمويم 2.

الدوري المصري

الداخلية × الأهلي - 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

إنبي × الزمالك - 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

بريميرو دي أوجوستو × فيوتشر - 5:00 مساء.

نيجيليك × بيراميدز - 5:30 مساء.

دوري الدرجة الثانية المصري

الجونة × النصر للتعدين - 2:30 مساء.

شباب قنا × أسمنت أسيوط - 2:30 مساء.

ملوي × المدينة المنورة - 2:30 مساء.

بترول أسيوط × مصر للمقاصة - 2:30 مساء.

لافيينا × الألمونيوم - 2:30 مساء.

كيما أسوان × ديروط - 2:30 مساء.

شباب طامية × المنيا - 2:30 مساء.

بتروجت × منتخب السويس - 2:30 مساء.

المصرية للاتصالات × وادي دجلة - 2:30 مساء.

كهرباء الإسماعيلية × السكة الحديد - 2:30 مساء.

إيسترن كومباني × النصر - 2:30 مساء.

العبور بالقليوبية × الإعلاميين - 2:30 مساء.

المستقبل سبورت × الترسانة - 2:30 مساء.

زد × القناة - 2:30 مساء.

بورتو السويس × الإنتاج الحربي - 2:30 مساء.

NBA

المباريات تقام في فجر الخميس.

ميامي هيت × ساكرامينتو كينجس - 1:30 صباحا.

كليفلاند كافالييرز × بوستون سيلتكس - 1:30 صباحا.

لو أنجلوس ليكرز × نيو أوريلينز بيليكانس - 4:30 صباحا.

سان أنطونيو سبيرز - تورونتو بابتورز - 2:00 صباحا

مواعيد مباريات الأربعاء الدوري المصري دوري أبطال أوروبا دوري الدرجة الثانية كأس الكونفدرالية الإفريقية NBA
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