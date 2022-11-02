مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2-11-2022 - الأهلي والزمالك ودوري الأبطال.. ومواجهات مصرية في الكونفدرالية
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 10:32
كتب : FilGoal
يختتم اليوم دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بـ 8 مباريات وتستأنف مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.
دوري أبطال أوروبا
ميلان × سالزبورج - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1.
تشيلسي × دينامو زغرب - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 3.
كوبنهاجن × بوروسيا دورتموند.. 10:00 مساء بي إن سبورتس 2.
يوفنتوس × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
مكابي × بنفيكا - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس 2 الإنجليزية.
مانشستر سيتي × إشبيلية 10:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 2.
ريال مدريد × سيلتك - 8:45 مساء.. بي إن سبورتس بريمويم 1.
شاختار دونتسك × لايبزج - 8:45 مساء.. بي إن سبورتس بريمويم 2.
الدوري المصري
الداخلية × الأهلي - 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
إنبي × الزمالك - 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
كأس الكونفدرالية الإفريقية
بريميرو دي أوجوستو × فيوتشر - 5:00 مساء.
نيجيليك × بيراميدز - 5:30 مساء.
دوري الدرجة الثانية المصري
الجونة × النصر للتعدين - 2:30 مساء.
شباب قنا × أسمنت أسيوط - 2:30 مساء.
ملوي × المدينة المنورة - 2:30 مساء.
بترول أسيوط × مصر للمقاصة - 2:30 مساء.
لافيينا × الألمونيوم - 2:30 مساء.
كيما أسوان × ديروط - 2:30 مساء.
شباب طامية × المنيا - 2:30 مساء.
بتروجت × منتخب السويس - 2:30 مساء.
المصرية للاتصالات × وادي دجلة - 2:30 مساء.
كهرباء الإسماعيلية × السكة الحديد - 2:30 مساء.
إيسترن كومباني × النصر - 2:30 مساء.
العبور بالقليوبية × الإعلاميين - 2:30 مساء.
المستقبل سبورت × الترسانة - 2:30 مساء.
زد × القناة - 2:30 مساء.
بورتو السويس × الإنتاج الحربي - 2:30 مساء.
NBA
المباريات تقام في فجر الخميس.
ميامي هيت × ساكرامينتو كينجس - 1:30 صباحا.
كليفلاند كافالييرز × بوستون سيلتكس - 1:30 صباحا.
لو أنجلوس ليكرز × نيو أوريلينز بيليكانس - 4:30 صباحا.
سان أنطونيو سبيرز - تورونتو بابتورز - 2:00 صباحا