مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2-11-2022 - الأهلي والزمالك ودوري الأبطال.. ومواجهات مصرية في الكونفدرالية

مصدر من كاف يكشف الموعد الأقرب لقرعة الأبطال والكونفدرالية.. لن تقام في مقر الاتحاد

خالد جلال: انتصرنا بعد غلق مفاتيح هجوم سيراميكا كليوباترا.. وطلبت اللعب على استاد القاهرة

الهاني سليمان يوضح أسباب عدم تحقيق سموحة الفوز في الدوري حتى الآن

كريم بامبو رجل مباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الفوز الأول.. البنك الأهلي يتفوق على سيراميكا كيلوباترا بالثلاثة

في الجول يكشف سبب إقامة معسكر المنتخب في نوفمبر على فترتين

محمد فوزي رجل مباراة حرس الحدود ضد سموحة

محمود البنا حكما لمواجهة إنبي ضد الزمالك