تشافي: هدفنا الفوز بالدوري الأوروبي ولم نستغل فرص الأبطال

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 00:56

كتب : FilGoal

برشلونة

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على تركيز فريقه على تحقيق لقب الدوري الأوروبي خلال الموسم الحالي.

واتجه برشلونة للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا خلف بايرن ميونيخ وإنتر ميلان.

وقال تشافي عقب الفوز على فيكتوريا بلزن بنتيجة 4-2: "برشلونة هو أحد المرشحين للفوز بالدوري الأوروبي. هناك مجموعة رائعة من الفرق المتبقية في هذه المسابقة. هدفنا من الآن فصاعدا هو الفوز بهذه البطولة".

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وأضاف"التقييم العام لنا في دوري أبطال سلبي، عليك الاستفادة من الفرص ونحن لم نفعل ذلك في ميونيخ أو ضد إنتر ميلان".

وشدد "من الصعب لعب المباراة وأنت تعلم بأنه لا توجد لديك فرصة للتأهل. كيسيه لعب وهو يعاني من الإصابة ورغم ذلك لعب مباراة رائعة وكان يتمركز بشكل جيد".

واختتم "الهدف كان الفوز بالمباراة وأن نشعر بالإيجابية، لكن عندما تكون في هذا الوضع يكون الأمر معقد".

وتصدر بايرن ميونيخ المجموعة برصيد 18 نقطة ، فيما جاء إنتر ميلان في المركز الثاني عند 10 نقاط يليه برشلونة برصيد 7 نقاط ثم فيكتوريا بلزن بدون نقاط.

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