يتبقى مقعدان.. تعرف على المتأهلين لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 00:31

كتب : FilGoal

كأس نهائي دوري أبطال أوروبا قبل لقاء ليفربول وريال مدريد

حسم 14 فريقا مقعده إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ويتبقى مقعدين فقط يُحسما بين 4 فرق اليوم الأربعاء.

وخطف أندية توتنام الإنجليزي وإينتراخت فرانكفورت الألماني بطاقتي التأهل اليوم بعدما حُسمت 6 بطاقات من قبل.

وتنتظر المجموعتان الخامسة والسادسة معرفة المتأهل الثاني رفقة تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني على الترتيب.

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وإليكم الأندية التي حسمت تأهلها لدور الـ 16 حتى الآن:

المجموعة الأولى: نابولي الإيطالي – ليفربول الإنجليزي

المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي – كلوب بروج البلجيكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني – إنتر الإيطالي

المجموعة الرابعة: توتنام الإنجليزي – إينتراخت فرانكفورت الألماني

المجموعة الخامسة: تشيلسي الإنجليزي

المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي – بوروسيا دورتموند الألماني

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان الفرنسي – بنفيكا البرتغالي

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سيناريوهات التأهل الأخيرة:

المجموعة الخامسة:

بطاقة التأهل محصورة بين ميلان الإيطالي وسالزبورج النمساوي.

والفريقان سيلتقيا على ملعب سان سيرو في إيطاليا.

ميلان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط وسالزبورج ثالثا برصيد 6 نقاط.

فوز ميلان أو تعادله يعني التأهل بينما يحتاج الضيوف للفوز من أجل خطف بطاقة التأهل من الأراضي الإيطالية.

المجموعة السادسة:

بطاقة التأهل محصورة بين شاختار دونتسك الأوكراني ولايبزج الألماني.

المباراة تقام في بولندا بين الفريقين على أرض الفريق الأوكراني الذي يتعذر عليه استضافة المباريات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

لايبزج في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بينما شاختار ثالثا برصيد 6 نقاط.

فوز لايبزج أو تعادله يعني التأهل، بينما شاختار يحتاج للفوز فقط من أجل حصد بطاقة التأهل بعدما فاز ذهابا بنتيجة 4-1.

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