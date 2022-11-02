حُسمت في الثواني الأخيرة.. توتنام وفرانكفورت يتأهلان لـ دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 00:14

كتب : FilGoal

كليمون لونجليه - توتنام

حُسم مصير المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع، لتحدد مصير 4 فرق هم، توتنام وإينتراخت فرانكفورت ومارسيليا وسبورتنج لشبونة.

وتأهل توتنام في الصدارة بفوز قاتل على حساب مارسيليا في ملعب فيلودروم بنتيجة 2-1.

وعلى ملعب الأسود خطف فرانكفورت بطاقة تأهله على حساب لشبونة بنتيجة 2-1.

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الديوك اللندنية في الصدارة برصيد 11 نقطة يليها بطل الموسم الماضي من الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط.

ورغم الخسارة حجز سبورتنج لشبونة مقعده في الدوري الأوروبي، بينما تذيل مارسيليا الترتيب، في مجموعة ظلت مشتعلة حتى الثواني الأخيرة.

مارسيليا × توتنام

في فيلوردوم معقل فريق جنوب فرنسا، حجزت الديوك اللندنية بطاقة التأهل في ظل جلوس أنطونيو كونتي في المدرجات بسبب إيقافه.

الدقائق الأولى من المباراة شهدت إصابة ليون بايلي مدافع مارسيليا ومشاركة جيجوت بدلا عنه في الدقيقة 10.

وتألق هوجو لوريس في التصدي لتسديدة أليكسيس سانشيز في الدقيقة 20.

في الدقيقة 29 تعرض سون هيونج مين للإصابة وخرج متأثرا بها وسط بكاءه ومشاركة يفيس بيسوما.

وعاد لوريس للتألق في الدقيقة 33 بتصدِ جديد.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل سانشيل ميمبا هدف التقدم لمارسيليا برأسية متقنة.

في الشوط الثاني سجل كليمون لونجليه برأسية هدف التعادل في الدقيقة 54.

حاول لاعبو مارسيليا تهديد مرمى الضيوف لكن دون خطورة محققة.

وفي الدقيقة 80 منع القائم فرصة التقدم لتوتنام.

وبعد 3 دقائق سدد سانشيز كرة من داخل منطقة الجزاء بكل قوة لكنها لم تجد سوى إيفان بيريسيتش لتتحول الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 87 مرت رأسية سيناد كولاسيناتش بجوار قائم لوريس.

ومع ضغط مارسيليا المتزايد انفراد بيير هويبيرج وسدد كرة قوية على يمين الحارس معلنا تأهل توتنام في الصدارة وتوديع مارسيليا بتذيل قاع الترتيب.

لشبونة × فرانكفورت

تقدم لشبونة بهدف لـ أرتور جوميش بعدما سدد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 39.

شوط أول انتهى بتقدم أصحاب الأرض.

في الدقيقة 60 احتسب حكم اللقاء ركلة حزاء لفرانكفورت بعدما لمس سيباستيان كواتس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وانبرى الياباني داتشي كامادا للكرة وسجل هدف التعادل للألمان في الدقيقة 62.

وبعد 10 دقائق وبتسديدة قوية من الفرنسي راندال كولو مواني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى.

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فوز وزنه ذهبا إذ جعل بطل الدوري الأوروبي يحصد بطاقة التأهل.

توتنام دوري أبطال أوروبا فرانكفورت مارسيليا لشبونة
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