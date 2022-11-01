في مباراة تحصيل حاصل.. برشلونة يهزم فيكتوريا بلزن قبل أن يتجه إلى الدوري الأوروبي

تغلب برشلونة على فيكتوريا بلزن بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحصيل حاصل غير مؤثرة في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث لينتقل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

أما فيكتوريا بلزن فتذيل ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.

وكان بايرن ميونيخ قد حسم تأهله كأول المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بينما توقف رصيد إنتر عند 10 نقاط في المركز الثاني.

وبدأ برشلونة المباراة بتشكيل يشمل العديد من التغييرات بعد تأكد انتقاله إلى مسابقة الدوري الأوروبي بغض النظر عن نتيجة المباراة.

وافتتح برشلونة التسجيل مبكرا عن طريق ماركوس ألونسو الذي سجل أولى أهدافه بقميص برشلونة منذ انضمامه في الموسم الحالي.

وسجل ألونسو هدف برشلونة الأول في الدقيقة السادسة بعد تمريرة من أنسو فاتي.

وكاد فيكتوريا بلزن أن يعادل النتيجة في الدقيقة 21 بتسديدة رائعة من توماس تشوري من ركلة حرة ولكن بعيدة عن الشباك.

وأهدر فيران توريس هدفا محققا في الدقيقة 41 بعد تمريرة سحرية من رافينيا ولكن بعيدة عن المرمى.

ونجح فيران توريس في الدقيقة 44 من تسجيل ثاني أهداف برشلونة والذي ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل ولكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو تم احتساب الهدف.

وفي الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء مبكرة لفيكتوريا بلزن في الدقيقة 50 بعد تدخل قوي من بابلو توري.

وسجل توماس تشوري هدف بلزن الأول في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

ونجح توريس في توسيع الفارق مجددا بهدف ثالث لبرشلونة في الدقيقة 54 بعد تمريرة رائعة من رافينيا.

وقلص تشوري النتيجة مجددا في الدقيقة 63 بتسجيل ثاني أهداف فيكتوريا بلزن.

وواصل رافينيا تقديم هداياه في المباراة ونجح برشلونة في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 75.

وينتظر برشلونة قرعة الدوري الأوروبي المقرر إجرائها يوم 7 من شهر نوفمبر الجاري.