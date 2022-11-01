خالد جلال: انتصرنا بعد غلق مفاتيح هجوم سيراميكا كليوباترا.. وطلبت اللعب على استاد القاهرة

أعرب خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي سعادته بعد تحقيق أول فوز في مسابقة الدوري.

وانتصر البنك الأهلي على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.

وقال خالد جلال عبر قناة أون تايم سبورتس: "سيراميكا كليوباترا فريق محترم جدا وأجرى صفقات كبيرة قبل انطلاق الموسم ويمتلكون مدير فني رائع مثل أحمد سامي".

وتابع "حققنا أول فوز بعد تعادلين والجميع شاهد كيف تعرضنا لظلم من تقنية الفيديو وتعطلنا كثيرا، أما في المباراة الثانية فكنا الأفضل أمام سموحة".

وكان البنك الأهلي قد تعادل أمام فاركو بعد تحصل الأخير على ركلة جزاء في الثواني الأخيرة.

وأضاف جلال "كان يهمنا تحقيق الفوز قبل توقف مسابقة الدوري، ونجحنا في غلق مفاتيح لعب سيراميكا كليوباترا مثل جون إيبوكا ومحمد إبراهيم وميدو جابر وأحمد ريان".

وكشف خالد جلال "طلبت من أشرف نصار رئيس النادي اللعب على استاد القاهرة، هنا العمل في نهاية المباريات يكون أفضل عكس بتروسبورت".

وتابع المدير الفني للبنك الأهلي "كان يمكننا تسجيل الرابع، هجماتنا كانت أخطر رغم استحواذ سيراميكا الأكثر على الكرة".

واختتم خالد جلال تصريحاته "عدنا بعد تعادلين لتحقيق فوز وهو ما يطمئن محبي البنك الأهلي في بداية الدوري".