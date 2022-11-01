مؤتمر بيولي: إذا توقع سالزبورج أننا سنكرر مباراة تورينو سيشعرون بالإحباط

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 23:33

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي إيه سي ميلان

يتوقع ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن يقدم فريقه أداءً مغايرا أمام سالزبورج النمساوي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج الروسونيري للفوز أو التعادل على ملعبه في سان سيرو من أجل أن يحصد بطاقة التأهل لدور الـ 16.

بينما لا يسع سالزبورج سوى الفوز من أجل خطف بطاقة التأهل ومجاورة تشيلسي في دور الـ 16.

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وقال بيولي عبر المؤتمر الصحفي: "التأهل يعني الكثير، هذا هدفنا هذا الموسم ولدينا الفرصة، الفريق يعرف كيفية التعامل مع المباريات الكبيرة، خضنا مباريات قوية وثقيلة".

وواصل "شعرنا بالإحباط يوم الأحد الماضي لكن ساندرو تونالي قال إنه علينا التركيز بكل قوة في مباراة الغد".

وشدد "لن نفكر في التعادل والدخول لأرض الملعب من أجل الحفاظ على طاقتنا، نريد الهجوم مع التوازن والتقارب بين الخطوط، سالزبورج قد يكون خطيرا في المرتدات لكن علينا اللعب كما نريد".

وعن تجديد تعاقده: "أعرف من هنأني ومن لم يفعل، أنا سعيد للغاية بالتجديد، أشكر المديرين واللاعبين لأنني بدونهم لم يكن هذا ممكنا، تلك اللحظة التي نجد فيها كل شيء ينمو وأنا حريص على عملية التطور".

وتابع "وقعت بسبب الرؤية، والتعاون ومحاولة جعل ميلان أكبر وأكبر، أقدر تجديد تعاقدي ولا أستطيع سوى شكر المُلاك".

وأردف عن رافائيل لياو: "تابعته بشكل جيد، يبتسم وفي تركيزه، إذا توقع سالزبورج أننا سنقدم نفس الأداء كما فعلنا ضد تورينو سيشعروا بالإحباط".

وأتم "نحن فريق قوي، لديه قيم والكثير من الحوافز، نعرف صعوبة المباراة، سالزبورج لم يخسر خارج ملعبه، لدينا لاعبين أقوياء وسنخوض تلك المباراة أمام جماهيرنا، أستطيع أن أقول إن لدينا الكروت التي ستساعدنا".

وجدد بيولي تعاقده يوم أمس الإثنين حتى 2025 مع ميلان.

ستيفانو بيولي ميلان دوري أبطال أوروبا
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