الهاني سليمان يوضح أسباب عدم تحقيق سموحة الفوز في الدوري حتى الآن

أوضح الهاني سليمان حارس مرمى سموحة أسباب عدم تحقيق الفريق للفوز عقب مرور أول 3 جولات في الدوري.

وتعادل سموحة سلبيا مع حرس الحدود في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال الهاني سليمان عبر أون تايم سبورتس: "الفريق قدم مباراة جيدة ولم يكن هناك توفيق، وسنحاول ونجتهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية الفترة المقبلة، واجهنا فريق لديه دوافع بعدما خسر أول مباراتين".

وواصل "وصلنا لمرمى فريق كان يدافع بشكل جيد وهذا أمر جيد، والقادم سيكون أفضل".

وتابع "أول مباراة لعبنا ضد الزمالك ثم البنك الأهلي وهو فريق قوي، الجدول لم يساعدنا ولم نخسر ونحصد نقاطا والفوز سيفرق مع اللاعبين والأهم ألا نخسر لكن نحقق نقطة التعادل".

وأردف "المكسب سيأتي مع الوقت، وسنحاول اللعب على الفوز وإذا لم يحدث ذلك سنحاول ألا نخسر"

وأتم "التصدي الأول والأخير في اللقاء جاء بتوفيق من الله".

وبدأ سموحة مشواره في الدوري بالخسارة من الزمالك، ثم حقق نقطتين بتعادلين ضد البنك الأهلي وحرس الحدود.

ويعتبر ذلك التعادل هو السلبي الخامس في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم بين تسع تعادلات بشكل عام.

وفشل حرس الحدود في افتتاح سجله التهديفي في مسابقة الدوري هذا الموسم عقب مرور ثلاث جولات.

ورفع سموحة رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر بينما حرس الحدود في المركز السادس عشر بتحقيق النقطة الأولى.