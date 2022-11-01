كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن حضور الجماهير بداية من نصف نهائي المرتبط

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 22:12

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة الحصول على الموافقة بحضور الجماهير بداية من نصف نهائي دوري المرتبط للرجال والسيدات.

ويبدأ الحضور الجماهيري في نصف نهائي ونهائي دوري المرتبط رجال وسيدات بعد الحصول على الموافقات الأمنية.

وكشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن حضور 1000 مشجع في المباراة الواحدة مناصفة بين طرفي كل مباراة.

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وأشار الاتحاد المصري على ضرورة استخراج بطاقة المشجع FAN ID تمهيدا لحضور المباريات.

وسيكون حجز مباريات نصف نهائي ونهائي دوري المرتبط للرجال والسيدات عن طريق شركة تذكرتي مثل مباريات كرة القدم.

ويقام نصف نهائي بطولة المرتبط سيدات يومي 6 و8 من شهر نوفمبر على أحد ملاعب الإسكندرية.

بينما يقام نهائي السيدات في القاهرة أيام 13 و15 من شهر نوفمبر الجاري وفي حال الحاجة لمباراة فاصلة تقام يوم 16 من الشهر نفسه.

أما في منافسات الرجال فيقام نصف النهائي يومي 16 و18 من شهر نوفمبر على أحد ملاعب الإسكندرية.

ويقام النهائي يومي 22 و24 من شهر نوفمبر في أحد ملاعب القاهرة وتقام المباراة الفاصلة حال الاحتياج إليها يوم 25.

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