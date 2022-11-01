انتهت أبطال أوروبا - مارسيليا (1) (2) توتنام.. ولشبونة (1) (2) فرانكفورت.. نهاية مثيرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة الرابعة والجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

ولم تحسم أوراق المجموعة بعد، بين توتنام الإنجليزي وسبورتنج لشبونة البرتغالي وإينتراخت فرانكفورت الألماني ومارسيليا الفرنسي.

وجاء ترتيب المجموعة قبل بداية اللقاء:

توتنام.. 8 نقاط لشبونة.. 7 نقاط فرانكفورت.. 7 نقاط مارسيليا.. 6 نقاط

مارسيليا × توتنام

انتهت.. توتنام يتأهل في الصدارة بفوز قاتل

ق 90+4: جووووول هويبرج من انفراد ومرتدة سريعة يسجل الثاني للديوك

ق 87: رأسية كولاسيناتش تمر بجوار القائم

ق 83: تسديدة صاروخية من سانشيز من داخل منطقة الجزاء لم تجد سوى بيريسيتش الذي حولها لركنية.

ق 80: القائم يمنع الثااااني لتوتنام

ق 54: جوووول كليمون لونجليه يسجل برأسية هدف التعاااادل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جووووووول سانشيل ميمبا يسجل هدف مارسيليا الأول برأسية قوية في شباك لوريس

ق 33: لوريس يتألق من جديد

ق 26: إصابة سون وخروجه ومشاركة يفيس بيسوما

ق 20: الفرنسي لوريس يتألق في التصدي لتسديدة من أليكسيس سانشيز.

ق 9: تغيير مبكر بخروج ليون بايلي بسبب الإصابة وجيجوت يعوضه في تشكيل مارسيليا.

بداية اللقاء

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سبورتنج لشبونة × فرانكفورت

انتهت وتأهل فرانكفورت

ق 72: كولو مواني يسجل هدف فرانكفورت الثاني

ق 62: الياباني داتشي كامادا يسجل هدف التعادل من ضربة جزاء للألمان

ق 61: ضربة جزاء لفرانكفورت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: جووول أرتور جوميش يتابع كرة مرتدة من الحارس في الشباك للشبونة.

بداية اللقاء

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