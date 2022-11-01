الدرجة الثانية – أحمد عبد الغني سابع المدربين الراحلين

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 21:55

كتب : رضا السنباطي

أحمد عبد الغني

شهدت منافسات دوري الدرجة الثانية الاستقالة السابعة خلال الموسم الحالي 2022-2023.

وتقدم أحمد عبد الغني المدير الفني لنادي الفيوم باستقالته من تدريب الفريق عقب التعادل مع تليفونات بني سويف بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن يحدد مجلس إدارة نادي الفيوم بالتعاون مع الشركة الراعية عن الجهاز الفني الجديد خلال 48 ساعة.

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وجاءت التغييرات الفنية خلال الموسم الحالي من الدرجة الثانية كالتالي:

نادي كهرباء الإسماعيلية

إقاله أحمد كمال وتعيين صلاح أبو الفتوح بعد الجولة الثانية

الإنتاج الحربي

إقاله عبدالناصر محمد بعد الجولة الثانية وتعيين سيد عيد

الألومنيوم

استقاله سعيد ابراهيم بعد الجولة الثالثة وتعيين حسن خيري مؤقتا

مركز شباب طامية

استقاله نادر السيد بعد الجولة الثالثة من مركز شباب طامية وتعيين فؤاد سلامة

بايونيرز

استقاله محمد عبد الله بعد الجولة الرابعة ويتم المفاضلة في الوقت الحالي بين أكثر من مدرب.

الهلال

استقاله حاتم حسن بعد الجولة الرابعة من الهلال ويتم المفاضلة في الوقت الحالي بين أكثر من مدرب.

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