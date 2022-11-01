كريم بامبو رجل مباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 21:52

كتب : FilGoal

كريم بامبو - البنك الأهلي

حصد كريم بامبو جائزة رجل مباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا المقدمة من رابطة الدوري المصري.

وتفوق البنك الأهلي بنتيجة 3-1 على سيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة من المسابقة.

وسجل بامبو هدفا في المباراة، كما سجل آخر لكن ألغي بداعي وجود خطأ على زميله ناصر منسي.

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وسدد بامبو 5 مرات على مرمى محمد بسام.

وأرسل 15 تمريرة صحيحة من أصل 22 بدقة تمرير 68%.

وصنع فرصة محققة للتسجيل، وأهدر فرصتين محققتين.

وفاز بصراعين ثنائيين من أصل 10 وتحصل على خطأ لصالحه.

الفوز رفع رصيد البنك إلى 5 نقاط ارتقى بها من المركز الحادي عشر إلى الخامس.

بينما تراجع البنك للمركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط متكبدا الهزيمة الثانية على التوالي.

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