كريم بامبو رجل مباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 21:52
كتب : FilGoal
حصد كريم بامبو جائزة رجل مباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا المقدمة من رابطة الدوري المصري.
كريم بامبو
النادي : البنك الأهلي
وتفوق البنك الأهلي بنتيجة 3-1 على سيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة من المسابقة.
وسجل بامبو هدفا في المباراة، كما سجل آخر لكن ألغي بداعي وجود خطأ على زميله ناصر منسي.
وسدد بامبو 5 مرات على مرمى محمد بسام.
وأرسل 15 تمريرة صحيحة من أصل 22 بدقة تمرير 68%.
وصنع فرصة محققة للتسجيل، وأهدر فرصتين محققتين.
وفاز بصراعين ثنائيين من أصل 10 وتحصل على خطأ لصالحه.
الفوز رفع رصيد البنك إلى 5 نقاط ارتقى بها من المركز الحادي عشر إلى الخامس.
بينما تراجع البنك للمركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط متكبدا الهزيمة الثانية على التوالي.
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