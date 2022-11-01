أتليتكو مدريد يفقد فرصة المنافسة في الدوري الأوروبي بخسارة من بورتو.. وتأهل باير ليفركوزن

فقد أتليتكو مدريد فرصة المنافسة في الدوري الأوروبي بعد الخسارة أمام بورتو بهدفين دون مقابل في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتذيل أتليتكو مدريد ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما تفوق باير ليفركوزن عليه بالمواجهات المباشرة.

وأمن باير ليفركوزن تأهله تحت قيادة تشابي ألونسو بتعادل سلبي أمام كلوب بروج ليحسم المركز الثالث.

وخسر دييجو سيميوني مع أتليتكو مدريد في مباراته رقم 800 كمدير فني في مسيرته، وخسر المباراة رقم 165 بينما تعادل 191 مرة.

وحسم بورتو الصدارة برصيد 12 نقطة ليحول خسارته في أول جولتين بأربع انتصارات متتالية.

أما كلوب بروج فبعد ثلاثة انتصارات في أول ثلاث جولات، تأهل في المركز الثاني بـ 11 نقطة.

وافتتح مهدي تارمي التسجيل مبكرا لفريق بورتو في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية في شباك يان أوبلاك.

وعزز ستيفن أوستاكيو تقدمه في الدقيقة 24 بهدف جديد لبوترو ليحسم الشوط الأول بهدفين دون مقابل.

وسجل أنطوان جريزمان هدفا في الدقيقة 68 قبل أن يتم إلغاء الهدف بسبب خطأ على رودريجو دي باول.

ونجح أتليتكو مدريد في تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 94 من ركلة ركنية حولها ماركانو بالخطأ في مرماه.

وتقام قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 7 من شهر نوفمبر الجاري.