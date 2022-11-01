الفوز الأول.. البنك الأهلي يتفوق على سيراميكا كيلوباترا بالثلاثة

خالد جلال: انتصرنا بعد غلق مفاتيح هجوم سيراميكا كليوباترا.. وطلبت اللعب على استاد القاهرة

الهاني سليمان يوضح أسباب عدم تحقيق سموحة الفوز في الدوري حتى الآن

كريم بامبو رجل مباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا

في الجول يكشف سبب إقامة معسكر المنتخب في نوفمبر على فترتين

محمد فوزي رجل مباراة حرس الحدود ضد سموحة

محمود البنا حكما لمواجهة إنبي ضد الزمالك

أمين عمر حكما لمباراة الداخلية والأهلي

في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي