انتهت أبطال أوروبا - بايرن (2) - (0) إنتر.. برشلونة (4) -(2) فيكتوريا بلزن.. لا جديد يذكر

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 21:42

كتب : FilGoal

برشلونة

يستضيف بايرن ميونيخ منافسه إنتر ميلان ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وضمن إنتر ميلان وبايرن ميونيخ مقعدهما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما يحل برشلونة ضيفا على فيكتوريا بلزن التشيكي ضمن الجولة السادسة من أبطال أوروبا.

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بايرن ميونيخ × إنتر ميلان

ق2+90 إيدين دجيكو يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول لـ إنتر ميلان بغرابة شديدة

ق90 سيطرة من لاعبي بايرن ميونيخ على مجريات المباراة

ق72 تشوبو موتينج يسجل الهدف الثاني لبايرن ميونيخ

ق63 هدف رائع من ضربة مقصية من تشوبو موتينج لبايرن ميونيخ لكن يُلغى بداعي التسلل

46 هدف ملغي لإنتر ميلان بداعي التسلل على لاوتارو مارتينيز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32 بنجامين بافارد يسجل الهدف الأول لبايرن من ضربة رأسية متقنة

ق27 لاوتارو مارتينيز يهدر فرصة هدف مؤكد بعد عرضية خطيرة من خواكين كوريا

ق12 تسديدة جديدة من جوشوا كيميتش تصدى لها أونانا.

ق8 تسددية قوية من باريلا لاعب وسط إنتر ميلان تتحول إلى ركلة ركنية

ق5 تسددية خطيرة من جوشوا كيميتش من ضربة ثابتة يتصدى لها أونانا حارس إنتر

انطلاق المباراة

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فيكتوريا بلزن × برشلونة

نهاية المباراة

88 محاولات مكثفة من بلزن بهدف تسجيل الهدف الثالث لكن دفاع برشلونة يبعد الخطزولرة عن مرماه

ق75 بابلو توري يسجل الهدف الرابع لبرشلونة بعد تمريرة رافينيا

ق64 توماس شوري يسجل الهدف الثاني لفيكتوريا بلزن ويقلص الفارق من جديد

ق54 فيران توريس يسجل الهدف الثالث لبرشلونة بعد تمريرة البرازيلي رافينيا

ق51 توماس شوري يسجل الهدف الأول لفيكتوريا بلزن من ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 فيران توريس يسجل الهدف الثاني لبرشلونة مستغلا تمريرة جوردي ألبا

ق40 جافي لاعب وسط برشلونة يحصل على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة

ق13 سيطرة من لاعبي برشلونة على مجريات اللعب ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى فيكتوريا بلزن

ق6 ماركوس الونسو يسجل الهدف الأول لبرشلونة بعد تمريرة أنسو فاتي

انطلاق المباراة

بايرن ميونيخ إنتر ميلان دوري ابطال أوروبا برشلونة فيكتوريا بلزن
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