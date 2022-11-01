التشكيل – ماني يقود هجوم بايرن.. ولاوتارو أساسي مع إنتر

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 21:29

كتب : FilGoal

ساديو ماني

يبدأ بايرن ميونيخ مباراته أمام برشلونة بالثنائي ساديو ماني وتشوبو موتينج.

ويستضيف بايرن ميونيخ نظيره إنتر ميلان بعدما ضمن الثنائي تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.

ويجلس جمال موسيالا وسيرج جنابري على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف سبب إقامة معسكر المنتخب في نوفمبر على فترتين تشكيل برشلونة - تغييرات بالجملة أمام فيكتور بلزن.. وبينيا وتوري أساسيان محمد فوزي رجل مباراة حرس الحدود ضد سموحة تشكيل ليفربول - محمد صلاح يقود الهجوم أمام نابولي في دوري الأبطال

وجاء تشكيل بايرن كالتالي:

حراسة المرمى: سفين أولريتش

الدفاع: جوسيب ستانيشيتش - دايوت أوباميكانو- بنجامين بافار - نصير مزراوي

في الوسط: مارسيل سابيتزر- جوشوا كيميتش – كينجسلي كومان - ريان جرافينبيرش

في الهجوم: ساديو ماني - تشوبو موتينج

بينما يقود لاوتارو مارتينيز هجوم إنتر فيما يتواجد إيدين دجيكو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل إنتر كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: ماتيو دراميان – ستيفن دي فري – فرانشيسكو أتشيربي

الوسط:راؤول بيلانوفا - نيكولو باريلا – كريستيان أسلاني – روبرتو جاليارديني - روبن جوسينس

الهجوم: خواكين كوريا – لاوتارو مارتينيز.

وينفرد بايرن ميونيخ بصدارة المجموعة برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة من الفوز في 5 مباريات فيما يحتل إنتر الوصافة برصيد 10 نقاط.

دوري ابطال أوروبا
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - تغييرات بالجملة أمام فيكتور بلزن.. وبينيا وتوري أساسيان انتهت أبطال أوروبا - بورتو (2)-(1) أتليتكو مدريد.. باير ليفركوزن (0)-(0) كلوب بروج سكاي: أرسنال يستعيد ساكا في مواجهة تشيلسي وكيل أعماله: عرضت كفاراتسخيليا على العديد من الأندية الكبرى ولم يثقوا به بيلد: دورتموند يرغب في الحصول على 150 مليون يورو لبيع بيلينجهام ليكيب: فرصتان أمام مارسيال للحاق بكأس العالم مع فرنسا تقرير: جمهور مارسيليا يسبب أزمة لتوتنام قبل مباراة الفريقين الحاسمة مواعيد مباريات اليوم 1-11-2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وبرشلونة ومواجهتين بالدوري
أخر الأخبار
التشكيل – ماني يقود هجوم بايرن.. ولاوتارو أساسي مع إنتر 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف سبب إقامة معسكر المنتخب في نوفمبر على فترتين 14 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل برشلونة - تغييرات بالجملة أمام فيكتور بلزن.. وبينيا وتوري أساسيان 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول - محمد صلاح يقود الهجوم أمام نابولي في دوري الأبطال 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
محمد فوزي رجل مباراة حرس الحدود ضد سموحة 52 دقيقة | الكرة المصرية
محمود البنا حكما لمواجهة إنبي ضد الزمالك 57 دقيقة | الكرة المصرية
أمين عمر حكما لمباراة الداخلية والأهلي ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر أنشيلوتي: ما قلته عن الحكم سوء فهم بسبب لغتي الإيطالية.. والعقوبة لن تسلبني النوم ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس