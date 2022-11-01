التشكيل – ماني يقود هجوم بايرن.. ولاوتارو أساسي مع إنتر

يبدأ بايرن ميونيخ مباراته أمام برشلونة بالثنائي ساديو ماني وتشوبو موتينج.

ويستضيف بايرن ميونيخ نظيره إنتر ميلان بعدما ضمن الثنائي تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.

ويجلس جمال موسيالا وسيرج جنابري على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل بايرن كالتالي:

حراسة المرمى: سفين أولريتش

الدفاع: جوسيب ستانيشيتش - دايوت أوباميكانو- بنجامين بافار - نصير مزراوي

في الوسط: مارسيل سابيتزر- جوشوا كيميتش – كينجسلي كومان - ريان جرافينبيرش

في الهجوم: ساديو ماني - تشوبو موتينج

بينما يقود لاوتارو مارتينيز هجوم إنتر فيما يتواجد إيدين دجيكو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل إنتر كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: ماتيو دراميان – ستيفن دي فري – فرانشيسكو أتشيربي

الوسط:راؤول بيلانوفا - نيكولو باريلا – كريستيان أسلاني – روبرتو جاليارديني - روبن جوسينس

الهجوم: خواكين كوريا – لاوتارو مارتينيز.

وينفرد بايرن ميونيخ بصدارة المجموعة برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة من الفوز في 5 مباريات فيما يحتل إنتر الوصافة برصيد 10 نقاط.