في الجول يكشف سبب إقامة معسكر المنتخب في نوفمبر على فترتين

قرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إقامة معسكر شهر نوفمبر الجاري على فترتين.

وعلم FilGoal.com كواليس قرار فيتوريا بإقامة المعسكر على فترتين.

فيتوريا كان يرغب في خوض مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي في نوفمبر، وبالفعل تم الاتفاق على مواجهة بلجيكا يوم 18.

وحدد فيتوريا يوم 13 من الشهر ذاته للمباراة الودية الأولى والتي ستكون باللاعبين المحليين فقط دون انضمام الدوليين.

لكن الشركة المنظمة للمباراة الودية ضد بلجيكا لم تتوصل إلى اتفاق لإقامة مباراة أخرى أمام الكويت.

ليقرر فيتوريا إقامة النصف الأول من المعسكر في القاهرة بانضمام لاعبي الدوري مع ترك لاعبي الأندية التي تشارك في الكونفدرالية.

على أن يكون النصف الثاني من المعسكر في الكويت بانضمام كل اللاعبين والدوليين أيضا من أجل مواجهة بلجيكا.

وسيتم الإعلان عن قائمة منتخب مصر عقب نهاية مباريات الجولة الثالثة من الدوري.