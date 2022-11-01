تشكيل برشلونة - تغييرات بالجملة أمام فيكتور بلزن.. وبينيا وتوري أساسيان
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 21:17
كتب : FilGoal
أجرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة العديد من التغييرات في التشكيل الأساسي.
ويحل برشلونة ضيفا على فيكتوريا بلزن في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويبدأ إيناكي بينيا في حراسة المرمى بينما بابلو توري أساسيا في خط الوسط.
وحسم برشلونة تأهله إلى الدوري الأوروبي باحتلال المركز الثالث بعد احتلال بايرن ميونيخ وإنتر في المركزين الأول والثاني.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
حراسة المرمى: إيناكي بينيا
الدفاع: هيكتور بيليرين - جيرارد بيكيه - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا.
الوسط: فرانك كيسي - جافي - بابلو توري.
الهجوم: فيران توريس - أنسو فاتي - رافينيا.
وجمع برشلونة 4 نقاط من خمس مباريات خاضهم الفريق في دور المجموعات.
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